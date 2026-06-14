¡Que fluya el petróleo!: ordenaron reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto bélico de Oriente Medio, será reabierto tras haberse alcanzado un acuerdo de paz con Irán.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, expresó el mandatario estadounidense en sus redes sociales, aludiendo a la apertura del estrecho por el que circula el 20 por ciento del crudo mundial.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas el acuerdo entre Washington y Teherán quedaría plasmado en un acuerdo que sería firmado el próximo viernes 19 en Suiza, según indicaron diferentes fuentes de los Estados Unidos y de Irán.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!“, indicó en la red Truth Social.

En tanto, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, dijo que Irán y Estados Unidos firmarán el 19 de junio el borrador final de un memorando de entendimiento de paz en Suiza, indicó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

El primer ministro de Pakistán, país mediador en el conflicto, Shehbaz Sharif, detalló que ambas partes acordaron el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares” y avanzaron en un entendimiento que también contempla la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

La mediación de Pakistán y Qatar fue clave para acercar posiciones entre Washington y Teherán después de más de tres meses de conflicto que impactaron en la seguridad regional y en los mercados energéticos internacionales.

Trump manifestó que “este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región. Muchos presidentes han intentado lograr la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, un presidente que puede ayudarlos a alcanzar una paz verdadera”.

“Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes para la remoción de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo”, agregó.

Puntos salientes del acuerdo

El acuerdo incluirá el compromiso de Irán de no obtener armas nucleares y una apertura inmediata del estrecho de Ormuz, dijo Trump.

También expresó la falta de urgencia para extraer el material nuclear de Irán y afirmó que "no hay prisa".

"Obtendremos el polvo nuclear más tarde o cuando estemos listos para ir y hacerlo. Diría que en uno o dos meses, no hay prisa", sostuvo.

Se realizarán rigurosas inspecciones nucleares de los iraníes, dijo Trump, sin especificar cómo funcionarán.

De conformidad con el acuerdo, Irán no recibirá efectivo, pero las sanciones podrían ser potencialmente levantadas, añadió Trump.

"Ya veremos cómo se comportan", dijo.