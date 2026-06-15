El legado de Angelina Caterino de Castro, Madre de Plaza de Mayo con lazos en San Luis

Angelita, como le decían afectuosamente, fue un ejemplo de lucha y compromiso.

El ámbito de los Derechos Humanos se encuentra conmocionado tras el fallecimiento de Angelina Caterino de Castro, afectuosamente conocida como "Angelita", una de las figuras más emblemáticas de la filial mendocina de Madres de Plaza de Mayo. A los 91 años, su partida -que se conoció el viernes- deja un profundo vacío, pero también un legado imperecedero de justicia, firmeza y amor.



En diálogo con El Diario de la República, su hija Mabel Castro recordó la conexión de la referente con el territorio puntano: "Mi mamá vivió en Mendoza, pero mi hermano vive en San Luis desde hace más de 20 años; de alguna manera hay una conexión".



Mabel describió a su mamá como una mujer sumamente sencilla y dulce en su vida personal —donde crió a seis hijos trabajando en los viñedos mendocinos—, pero dotada de una firmeza inquebrantable a la hora de reclamar por el destino de los suyos.

Angelita tuvo una lucha incansable. Pudo reencontrarse con su nieta.



La vida de Angelita cambió para siempre el 9 de diciembre de 1977, cuando un grupo de tareas de la última dictadura militar secuestró en Godoy Cruz a su hija mayor, Gladys Castro, quien se encontraba embarazada, y su pareja. Gladys dio a luz en cautiverio a una niña en abril de 1978 dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).



A partir de ese momento, Angelina inició un camino de militancia incansable junto a su esposo, Walter Castro. Durante décadas marchó cada jueves en la Plaza San Martín de Mendoza de la mano de María Asof de Domínguez, la otra abuela de la niña.



En el año 2015, se lorgó encontrar a su nieta. El Banco Nacional de Datos Genéticos restituyó la identidad de Claudia, quien se convirtió en la nieta recuperada número 117, permitiéndole a Angelita cultivar un profundo vínculo de afecto con ella en sus últimos años.



La búsqueda también tuvo su correlato en los tribunales, logrando en 2019 la condena de tres personas.



Al respecto, Mabel Castro detalló que la familia se mantiene en alerta frente a lo que consideran un retroceso en derechos y beneficios hacia los genocidas, anticipando que buscarán una cuarta condena judicial para evitar que el entregador de su sobrina obtenga la libertad absoluta.

La partida de Angelina Caterino coincide temporalmente con el fallecimiento de otra histórica referente nacional, Taty Almeida, sumando dolor a los organismos de derechos humanos.



Pese a los duelos, su hija reafirmó el compromiso de la familia y de Madres de Plaza de Mayo (línea Hebe de Bonafini) por mantener vivas las banderas de los 30 mil desaparecidos y la búsqueda de un modelo social más justo e inclusivo: "Seguirá viva en su legado. Seguir luchando, no bajar los brazos y buscar justicia", concluyó.