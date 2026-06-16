Sindicatos docentes cruzan el eslogan oficial: "Salarios en la pobreza"

El sector docente en crisis y un profundo malestar que se traslada a la comunidad virtual. En las últimas horas, los gremios de la educación provincial replicaron una imagen que retrata la cruda realidad que atraviesan los trabajadores de las aulas. La publicación muestra el eslogan del gobierno entre signos de pregunta, "¿2026 Año de la Educación?", acompañado por un mensaje contundente: "Salarios docentes en la pobreza".



La fuerza de la campaña radica en el aval unificado de cinco entidades: UDA, AMET, SADOP, ASDE y UTEP. Desde el sector explican que el descontento no responde a un hecho aislado, sino a un momento sumamente complejo donde los sueldos oscilan entre la indigencia y la pobreza.



Esta realidad impacta directamente en la calidad del sistema educativo y en la vida cotidiana de los maestros y profesores, quienes además de percibir ingresos bajísimos deben enfrentar sobreexigencias constantes y destinar horas extra en sus hogares —inclusive los fines de semana— para cumplir con sus obligaciones.

El mensaje difundido por los gremios. Foto: UTEP.



"No se trata únicamente de vocación, se trata de dignidad", sostienen diversos sectores, remarcando que para revertir la situación es indispensable garantizar salarios dignos.



El escenario de reclamo no se limita a las organizaciones sindicales; los propios ciudadanos se han encargado de visibilizarlo en las plataformas oficiales. Recientemente, el Ministerio de Educación publicó un anuncio informando que el gobernador Claudio Poggi promulgó la ley que instituye el 4 de noviembre como el Día del Maestro Rural Sanluiseño. Lejos de recibir elogios, la publicación se llenó de comentarios tajantes por parte de los cibernautas.



"Firmá el decreto con aumento para los docentes, dejá de vender humo. En el año de la educación el salario es de pobreza", fustigó el usuario Lucho.



En la misma sintonía, otros comentarios apuntaron a la desconexión de la medida con la realidad: "Cosas que no sirven para nada. Los docentes siguen en la pobreza", sumó Lucas, mientras que Franco definió el anuncio como "puro humo para tapar todos los problemas reales de la educación, la falta de recursos y los sueldos miserables".



Las demandas de recomposición salarial cruzaron todo el posteo con intervenciones de usuarios como Vale ("con un salario digno les alcanza"), Lorena ("¿y eso cómo impacta en el sueldo docente?") y Matías, quien sentenció: "de aumento ni hablamos". Incluso se registraron pedidos específicos de justicia laboral, como el de María, quien exigió "que reincorpore a la maestra rural que echaron".



La fuerte reacción popular y sindical deja en evidencia el malestar frente a una gestión que, para gran parte del arco educativo, utiliza la educación apenas como un eslogan decorativo, mientras la realidad de los trabajadores se precariza día a día.

