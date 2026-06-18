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Con drones

Segundo ataque ucraniano a una refinería rusa

Tras los lanzamientos del martes, Ucrania volvió a atacar una central de energía rusa con lo que deja en claro su objetivo en la guerra: debilitar ese sector. Hubo varios muertos. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 1 hora

Ucrania atacó una refinería de petróleo clave en Moscú la madrugada de este jueves por segunda vez esta semana, informaron funcionarios rusos, mientras se intensifican los ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa.

 

 

Varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, ubicada en el distrito sureste de Kapotnya, según Sergei Sobyanin, alcalde de la capital rusa. Más de cuarenta drones que se dirigían hacia Moscú fueron derribados, añadió.

 

 

“Las fuerzas de defensa aérea siguen repeliendo un ataque masivo”, señaló.

 

 

Un video geolocalizado por CNN mostró el momento de una explosión en la refinería. En las imágenes se observa una densa columna de humo negro que sale de una sección de las instalaciones antes de que una gran explosión sacude otra parte del complejo y lanza por los aires el techo de un gran tanque de combustible.

 

 

Según la agencia estatal rusa TASS, que cita al gobernador regional de Moscú, Andrey Vorobyov, un edificio de apartamentos en Zhukovsky, a las afueras de Moscú, también fue alcanzado por un dron.

 

 

El impacto dañó el edificio y algunos balcones, pero no hubo víctimas, afirmó.

 

 

 

 

Los restos del dron también cayeron en otros lugares fuera de la capital y dañaron un gimnasio, una instalación industrial, un centro comercial (donde se originó un incendio) y una vivienda particular, añadió.

 

 

Más al sur, en la región rusa de Rostov, un ataque con drones perpetrado el jueves causó la muerte de un civil e hirió a otros dos, además de dañar una locomotora y provocar incendios en dos instalaciones comerciales.

 

 

El ataque del jueves en Moscú se produce después de que un bombardeo con drones “dañara una instalación en los terrenos” de la misma refinería el martes, según declaró Sobyanin en aquel momento.

 

 

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