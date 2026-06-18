Gabriel Rojas deja Racing y se muda a Brasil

Racing oficializó la salida del lateral izquierdo Gabriel Rojas, quien se marchará hacia el fútbol brasileño para jugar en Cruzeiro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el defensor nacido en Rafael Calzada se despide de la "Academia" por la suma de 6 millones de dólares limpios y firmará hasta diciembre de 2029.

El club de Avellaneda lo despidió en sus redes agradeciendo su entrega en la cancha "Gracias, Gaby, por dejar todo en cada partido y por defender nuestros colores como uno de nosotros. Éxitos para lo que viene".

Por su parte, el jugador, entre lágrimas, explicó lo que significó su paso por el club: "Racing es para mí, va a ser muy importante en mi vida; me ayudó a cumplir el sueño de ir a la Selección".

Además, señaló que se "emociona" hablar de Racing y afirmó que su paso por la "Academia" lo marcará "para siempre", debido a que pudo "salir campeón por primera vez" y, a partir de ahora, "tienen un hincha más".

Amistoso de River ante Flamengo

River Plate confirmó a través de sus redes sociales que disputará un amistoso internacional frente a Flamengo el próximo 3 de julio en Portugal, en el marco de su preparación para el segundo semestre de la temporada.

El encuentro se jugará en el Estadio Algarve, ubicado en la región portuguesa de Faro, y comenzará a las 15:30 (hora argentina).

La institución de Núñez anunció el compromiso mediante sus canales oficiales y destacó que se tratará de una prueba de jerarquía ante uno de los equipos más importantes del continente.

El amistoso formará parte de la pretemporada que el plantel dirigido por Eduardo Coudet llevará adelante en Europa durante las próximas semanas.

River tiene previsto instalarse en Alicante, España, donde realizará los trabajos de preparación física y futbolística antes del reinicio de las competencias oficiales.

El duelo ante Flamengo aparece como uno de los principales atractivos de esa gira, ya que enfrentará a dos de los clubes más destacados de Sudamérica y habituales protagonistas de la Copa Libertadores.

El conjunto brasileño también aprovechará el encuentro para sumar rodaje internacional en medio de su calendario competitivo.

Para River, el partido servirá como una exigente medida para evaluar el funcionamiento del equipo y continuar ajustando detalles de cara a los desafíos que afrontará en la segunda parte del año.

El Estadio Algarve, sede elegida para el compromiso, suele albergar encuentros amistosos internacionales y concentraciones de equipos europeos durante los períodos de preparación.

Fuente: Agencia NA.