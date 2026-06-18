Clasificado: con lo justo y un error, México derrotó a Corea del Sur

México tuvo que trabajar mucho para vencer a Corea del Sur. Foto diario El Sol de México.

La Selección de México derrotó a Corea del Sur por 1-0 en un partido chato y carente de acciones de peligro, que jugó como local, por la segunda fecha del grupo A del Mundial 2026.

El único gol en un partido disputado en el estadio Chivas fue convertido por el mediocampista Luis Romo, a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un grosero error del arquero Seung-Gyu Kim, que soltó la pelota dentro del área.

El triunfo le garantiza a una de las selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo la clasificación a dieciseisavos de final y el primer puesto con seis puntos, ya no puede ser superado por el novedoso sistema de desempate olímpico, mientras que el elenco asiático se mantiene en zona de clasificación, en el segundo puesto y con tres unidades.

Además, el primer lugar del grupo le garantiza al combinado mexicano que volverá a ser local en los 16avos de final, incluso también lo sería si clasifica a octavos, y espera rival entre uno de los mejores terceros.

En la última fecha de la zona A, el combinado mexicano enfrentará a República Checa, el miércoles 24 de junio a las 22:00 (horario argentino), mientras que Corea del Sur será rival de Sudáfrica, en simultáneo.