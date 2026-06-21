Sorpresa: Cabo Verde le dio mucho trabajo a Uruguay y alargó la clasificación

La Selección de Uruguay sufrió un empate decepcionante ante el humilde combinado de Cabo Verde y aún no pudo sentenciar la clasificación a los 16avos de final en el grupo H del Mundial 2026.

El elenco sudamericano, dirigido por Marcelo Bielsa, tuvo grandes problemas para imponerse y recibió dos goles por la acumulación de errores no forzados en situaciones defensivas, en el encuentro que disputaron en el estadio Hard Rock de Miami.

Para el elenco “Celeste” convirtieron los delanteros Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, a los 43 y 50 minutos del primer tiempo, mientras que en Cabo Verde anotaron el volante Kevin Pina, con un gran tiro libre en 20 de la primera mitad, y el atacante Helio Varela, a los 15 del complemento.

La igualdad llena de dudas al conjunto que dirige el entrenador Marcelo Bielsa y lo deja en el segundo lugar de la zona, con apenas dos puntos, mientras que el seleccionado caboverdiano es tercero, con la misma cantidad de unidades pero menos goles a favor.

En la última fecha del grupo, Uruguay cerrará la zona H midiéndose contra España, una de las principales candidatas al título, el viernes 26 de junio a las 21:00 (horario argentino), mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita, en simultáneo.

Foto: El País de Uruguay

Fuente: NA