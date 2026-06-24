Perú: Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por más de 44.000 votos

Con el 99,870% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidenta de Perú, tras aventajar por 44.109 votos a Roberto Sánchez en el balotaje del 7 de junio, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



La ventaja de Fujimori —9.207.625 votos (50,120%) frente a 9.163.516 sufragios (49,880%) de Sánchez— se mantuvo cuando apenas quedaban 121 actas por remitirse al Jurado Electoral Especial (JEE), y el conteo entraba en su fase final.



Si la tendencia se confirma en la proclamación oficial, Fujimori, de 51 años, asumiría el próximo 28 de julio un mandato de cinco años en un país marcado por una década de inestabilidad política, con ocho presidentes en los últimos diez años.



Analistas y medios, entre ellos Euronews, señalaron que la clave del resultado estuvo en la diáspora peruana: el voto en el exterior funcionó como un paracaídas para la candidata derechista, permitiéndole tomar la delantera cuando el recuento se acercaba al cierre.



La ONPE informó que está a la espera de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales sobre las actas observadas para completar el cómputo definitivo. “Una vez recibidas, nuestro personal procederá con su procesamiento e incorporación inmediata al cómputo oficial, con lo cual se completaría el 100 % de actas contabilizadas”, señaló el organismo en un comunicado.



Denuncias de Sánchez: "fraude en desarrollo"



Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y heredero político del expresidente Pedro Castillo, endureció su discurso en las últimas horas y denunció un “fraude en desarrollo” sin presentar pruebas públicas que lo respalden. Su principal reclamación se centró en que las actas del exterior no se habrían digitalizado de forma inmediata, como en la primera vuelta, y que eso habría favorecido al fujimorismo.



Sin embargo, un jurado electoral de Lima rechazó por improcedente la petición de anular los votos del exterior. La solicitud había llegado fuera de plazo y sin pagar la tasa correspondiente, por lo que no prosperó.



Sánchez anunció además que no reconocería un eventual gobierno de Fujimori y convocó a movilizaciones para este sábado en defensa de lo que calificó como la voluntad popular. “Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica y popular”, afirmó.



Respuesta de Keiko Fujimori



Desde su local partidario en San Isidro, Fujimori calificó las denuncias de “acusaciones que no tienen pruebas” y dijo que el objetivo era “seguir sembrando dudas” y “meter cizaña”. Consultada sobre si Sánchez debería aceptar el resultado, sostuvo que es una “decisión personalísima” y añadió que ella, que ha estado “en el otro lado” en tres oportunidades, siempre reconoció los resultados electorales.



La situación queda ahora a la espera de las resoluciones oficiales de los JEE y de la proclamación final, mientras el país se prepara para un eventual traspaso de mando en un contexto de alta polarización política.



Agencia Noticias Argentinas.