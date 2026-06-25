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Ajedrez de primera

Adolfo París logró un destacado cuarto puesto en un torneo internacional

El ajedrecista de 16 años sumó 7 puntos y peleó el título hasta la última ronda. Venció a dos Maestros Internacionales y empató con dos Grandes Maestros en un campeonato que reunió a 126 jugadores.

Por redacción
| Hace 4 horas

Adolfo París tuvo otra actuación destacada a nivel nacional al finalizar cuarto en el IV Torneo BA Chess Masters Ciudad de Buenos Aires. El certamen se llevó a cabo del 13 al 22 de junio con la participación de 126 jugadores de todo el país y de países limítrofes.

 

Con tan solo 16 años, el ajedrecista puntano sigue sorprendiendo al mundo del deporte mental. Finalizó en el cuarto puesto con 7 puntos, empató en el segundo lugar de la tabla y quedó a solo medio punto de quien se consagró campeón. Llegó a la mesa 1 y se mantuvo luchando por el puesto uno hasta la última ronda.

 

Su participación en el certamen fue impecable. En las últimas rondas consiguió resultados importantes. Le ganó al MI Ticona de Bolivia, luego venció al MI Kevin Paveto, hizo tablas con el GM Diego Valerga y también con el GM Sergio Slipak. Solo perdió ante el MI Villca Julián, quien finalmente salió campeón del torneo.

 

La premiación que recibió por el cuarto puesto es otro logro que lo posiciona como una de las grandes promesas del ajedrez argentino.

 

Con la mira puesta en otros torneos nacionales, el juvenil exponente del juego ciencia continuará su preparación intensiva para perfeccionar su técnica y fortalecer su mentalidad competitiva. Su objetivo es claro: competir en las principales competencias del circuito argentino y dejar la puerta abierta al plano internacional.

 

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