El culebrón de ‘Fake News’ cruzó el Desaguadero y salpica al gobierno de Poggi

La denuncia que hizo el gobernador Alfredo Cornejo sobre las andanzas de Joel Condori en ‘el territorio digital’ de Mendoza y su pertenencia al aparato de medios del poggismo, no causó sorpresa en San Luis, aunque vino a confirmar hasta dónde pueden llegar las ambiciones y el despliegue del espacio político ahora en el gobierno provincial.

Por eso no parecen descabelladas las conjeturas que hacen en el entorno del mandatario mendocino y en algunos medios vecinos, que coinciden en señalar que “el desembarco del operador mediático” podría estar ligado a una estrategia ideada por el diputado nacional Luis Petri, que aspira a ocupar el año próximo la gobernación de ese distrito.

Se sospecha que la presencia de Joel Condorí se constituiría en “una mano que le habrían extendido” quienes digitan el aparato de prensa del oficialismo de San Luis (con la venia del propio Poggi) a Petri, a los fines de esmerilar a Cornejo.

La denuncia del gobierno mendocino apunta directamente a Grupo Puma SAS, empresa con domicilio legal en San Luis. La acusan de coordinar la difusión de desinformación contra personas e instituciones de esa provincia.

El jefe de Estado, ante la batería de falsas noticias prepara medidas judiciales para rastrear el origen de los contenidos, seguir la trazabilidad de las cuentas y determinar si hubo financiamiento externo detrás de las acciones.

Joel Condorí Tolaba ya figura como denunciado por manejar la red y mantiene vínculos documentados con el gobierno de Poggi, con Diego Masci, ex titular de la Secretaría de Comunicación provincia, “el asesor a la sombra” Facundo Santarone y Emanuel Moreno, especialista en este tipo de operaciones, ahora en la dirección de San Luis Más.

El “vendedor o facilitador de frecuencias radiales”, como se lo conoce a Condori, es una de las patas del esquema de medios afines al gobernador Poggi, pero ahora le sacaron la máscara y quedó en el centro de un conflicto interprovincial que involucra a dirigentes con proyección electoral del espacio que acompañó en la campaña presidencial a Javier Milei.

El trasfondo es una disputa feroz por el poder en Mendoza. Petri, quien no esconde sus ambiciones gubernamentales, tiene enfrente a Cornejo que procura instalar un sucesor que surja del radicalismo. Los une “las fuerzas del cielo”, pero los separa el control del territorio.

En ese contexto, la presunta operación con recursos del aparato comunicacional de Poggi habría cruzado la líner del Desaguadero: usar herramientas de desinformación entre aliados de un mismo espacio.

La figura fantasmal de Masci

Para el gobierno de Poggi el caso agrava una situación incómoda. La disolución de la Secretaría de Comunicación no borró la figura de Diego Masci del escenario político, que sigue disponiendo de un elevadísimo presupuesto para sus operaciones mediáticas.

La sola mención de Joel Condori inevitablemente ubica en escena a Masci y colaboradores, ya que se entiende que es el facilitador del ‘poder económico’ del nacido en el Antiplano.

Ahora, aparece vinculado a una operación que ya tiene expediente judicial en Mendoza y que el propio Cornejo decidió escalar públicamente, abriendo un frente de tensión entre San Luis y Mendoza.

La olla que destapó un medio

El Diario Mendoza Today informó que la página InfoMDZ, del Grupo Puma SAS, que se encuentra registrada en San Luis. Su CUIT es 33-71707126-9.

Añade que de acuerdo al ARCA “lo curioso es que se dedicaría a la ‘venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir".

“La sociedad en sí fue creada hace cinco años, pero la página InfoMDZ empezó a operar recién a fines de mayo pasado, publicando notas que parecieran operadas por algún sector político contrario al gobernador de Mendoza”.

Mendoza Today indica en un informe que publicó que “los dos titulares formales de la sociedad son los hermanos Joel César y Brisa Soledad Condori Tolaba y operan otro portal de noticias: infosanluis.com, que oficia como "house organ" del gobierno de Claudio Poggi”.

“Es interesante poner la lupa sobre Brisa Condori Tolaba, una joven de 25 años que no registra ante la AFIP ningún impuesto activo, régimen activo, empleo ni facturación propia. Sin embargo, concentra la titularidad mayoritaria del brazo audiovisual del grupo. Aparece un tercer hermano, Dardo Yamil, de 26 años, monotributista él, es quien acumula a su nombre cuatro licencias de FM y la sociedad textil”.

En un artículo especial firmado por el periodista Christian Sanz titulado “Quiénes se esconden detrás de la maquinaria de fake news denunciada por Alfredo Cornejo, “el dispositivo es un clúster mediático familiar mucho más amplio que un portal. Combina el brazo digital (Grupo Puma S.A.S.) con un brazo de radiodifusión licenciado por el Estado nacional: Radiodifusora Cuyo S.A.S. -segunda sociedad de los mismos dos socios, constituida el mismo día- y cinco licencias de FM otorgadas por ENACOM en 2022, repartidas entre Radiodifusora Cuyo (una) y un tercer integrante del apellido, Dardo Yamil Condori Tolaba (cuatro).

La estructura técnica histórica del grupo, operada desde el domicilio familiar bajo el nombre "Promundos Technologies", controla además decenas de dominios de radio/streaming desde 2008.

Otro dato que destaca Mendoza Today es que “los portales operados por los hermanos Condori Tolaba no cuentan con responsables identificables. Por caso, infomdz.com.ar no publica "quiénes somos" ni staff; por su parte, infosanluis.com firma con la genérica "Redacción", sin director ni editor responsable, y su página de contacto es una plantilla sin datos. Tongo de manual.

La pregunta que surge al analizar todo lo antedicho cae de madura: ¿Quién está detrás de la maquinaria de fake news que aportan ambos medios? Dicho de otro modo, ¿de quiénes son testaferros los Condori Tolaba?

En periodismo de investigación suele decirse que, para saber dónde orientar las sospechas, hay que ver a quién beneficia y a quién perjudica una determinada información. Está claro que el perjudicado es Cornejo. La cuestión es averiguar quién es el beneficiado. Seguramente alguno de sus enemigos políticos de turno. Evidentemente, alguien con mucho poder y dinero para hacer daño. El nombre es casi cantado.

Con esta especulación, cierra el artículo especial del diario Mendoza Today que ubica en una posición incómoda al gobernador Poggi y su “aparato de desfenestradores seriales”, como se los define en San Luis.