“El turismo en San Luis sufre porque la gente prioriza comida, vivienda y salud"

Eduardo Torres, integrante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la Provincia de San Luis, describió un panorama complejo para el sector. "Lamentablemente para el sector turístico, que es una actividad que no es de primera necesidad, está complicado ya que la gente tiene otras obligaciones básicas que cubrir", explicó. Aclaró que no es un problema de Merlo, de Potrero o de San Luis, sino que ocurre a nivel nacional. “Colegas de otros centros turísticos que reciben visitantes nacionales también están complicados”.

Torres remarcó que el turismo es una actividad de consumo secundario, por lo que suele ser lo primero que la gente recorta cuando el bolsillo aprieta y hay que priorizar la comida, la vivienda, los servicios y la salud. Cuando la economía es difícil, este sector sufre un fuerte impacto, lo que obliga tanto a los viajeros como a las empresas a cambiar sus estrategias.

El impacto en el bolsillo modificó los hábitos de viaje. La falta de presupuesto no siempre hace que la gente deje de viajar por completo, pero sí cambia cómo lo hace. Se impone el turismo de cercanía, con destinos a pocas horas de auto o colectivo para ahorrar en pasajes. Las vacaciones de dos semanas se transforman en escapadas de fin de semana largo. Además, hay recorte en gastronomía y extras: se busca alojamiento con cocina para no gastar en restaurantes y se limitan las excursiones pagas. También se viaja fuera de las fechas pico para conseguir tarifas más accesibles.

La crisis económica impacta en San Luis con una caída en reservas anticipadas y menor gasto per cápita. La recesión nacional y el menor poder adquisitivo alteraron el comportamiento de los viajeros, quienes realizan estadías más cortas y reservas a último momento. Esto genera preocupación en el sector privado ante la falta de inversiones en promoción turística y estrategias renovadas.

En este contexto de recesión, las cámaras empresariales y prestadores privados, especialmente en la Villa de Merlo, advierten sobre una situación muy compleja con reservas bajas sostenidas. El sector reclama una renovación de las campañas de promoción turística. En algunos municipios incluso se ha impulsado un proyecto para declarar la Emergencia Turística.