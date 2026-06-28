Ser desarraigado

La contumacia que observar el gobernador Poggi en colocar para la venta en el mercado inmobiliario la emblemática Casa de San Luis en la ciudad de Buenos Aires, guarda correspondencia con las actitudes que observa respecto de otros valores y distingos culturales nuestros que van desde la infantil auto censura no pronunciar la palabra "puntano" hasta la obstinación de decretar "no volver al pasado" como si él fuera un aborto de contingencias ajenas a San Luis.

El arraigo o estar sujeto a raíces produce, naturalmente, estado y sentimientos de pertenencia al lugar y a su cultura.

Forma parte de esa herencia la construcción de actitudes y aptitudes de respeto y promoción de las características del SER, en el caso puntano.

La situación del gobernador Poggi de ser un desarraigado le está privando de analizar todo y quedarse con lo bueno, precisamente, por no tener raíces. Lo profundiza al rechazarlas.

Desde lo exactamente personal no tener vínculos afectivos, tradiciones, usos, pueden llevarlo a no sentirse parte del lugar, hasta tener crisis de identidad.

Será su problema y quedará en su privado y reservado mundo personal. No lo hace ni bueno ni malo.

La nota, Poggi es gobernador que debe tener como obligación primaria sentirse conectado con las tradiciones, idiosincrasia y pertenencias del pueblo del cual es mandatario, no mandante y que debe integrarse, aunque se sienta extraño.

La Casa de San Luis es un símbolo, es la evocación de la idea de la presencia de San Luis en la jurisdicción nacional. Esa imagen objetiva es superada por la significación política y cultural que representa.

Precisamente es la reproducción establecida por un acuerdo político y cultural de sacar a la provincia y colocarla en la consideración de las demás.

Producto de esas decisiones que tuvo a Adolfo Rodríguez Saá como protagonista superlativo, también surgió el símbolo verbal "San Luis otro país".

Obvio que no lo era, pero si la realidad de ser una provincia distinta desde lo bueno y mejor.

Es ese y no otro el valor de los símbolos de la vida de las comunidades y que sirven como brújula para guiarlas.

Sino se comparte esa cultura, los símbolos además de no entenderlos serán rechazados. Efectos de ser desarraigado.