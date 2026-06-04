"Escándalo" y "funcionarios procesados": Clarín informó sobre la corrupción en El Caburé

El escándalo político y judicial por el destino de la cosecha del campo estatal "El Caburé" sumó un nuevo capítulo que rompe el cerco mediático local. En esta oportunidad, el diario Clarín publicó una investigación firmada por el periodista Pedro Gianello, en la que trazó un detallado esquema de las irregularidades que involucran a altos funcionarios procesados y complican a un miembro del Superior Tribunal de Justicia.



Según consignó el medio nacional, la causa judicial avanza con fuerza por los delitos de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Ricardo Bazla (exsecretario de Ética Pública) y Darío Oviedo Helfenberger (exdirector de Legalidad).



Clarín explicó que la fiscalía comandada por Leandro Estrada acusa a los exfuncionarios de no haber resguardado el patrimonio del Estado al omitir los expedientes correspondientes para la cosecha de unas 1.800 hectáreas de maíz, cuyo dinero jamás ingresó a las arcas públicas. Cabe remarcar que la situación de Oviedo Helfenberger es muy debatida en el plano político: muchos consideran que "es un chivo expiatorio".



El informe de Clarín reveló detalles sumamente comprometedores. Dio a conocer los chats de WhatsApp cruzados con Víctor Endeiza —actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y primo del vicegobernador—, quien se desempeñaba como Fiscal de Estado.



El medio remarcó que, ante la consulta de qué hacer con las tierras, la respuesta escrita de Endeiza fue categórica: "Sí, cosechalo". Esta revelación alcanza de lleno a la máxima instancia judicial de la provincia.



Asimismo, expuso el testimonio de Francisco Anselmi, el productor rural contratado de manera directa e informal para levantar el grano. Clarín dijo que Anselmi declaró haber pactado un cobro en especies de hasta 750 kilos de maíz por hectárea, pero que debido a la sequía y el granizo terminó retirando solo 914 toneladas en total, asegurando que el negocio le dio pérdidas.



Aunque los productores que originalmente sembraron el predio estiman que el valor de lo cosechado rondaba los 2 millones de dólares, la Justicia se enfoca en el desmanejo del recurso y la total ausencia de un marco legal para el procedimiento.



Por último, Clarín advirtió sobre el fuerte impacto político que el caso "El Caburé" está generando en la estructura del Ejecutivo puntano, al punto de provocar reuniones urgentes de gabinete y la salida de los implicados.



A este complejo escenario se le suma el quiebre de alianzas, ya que el exgobernador Adolfo Rodríguez Saá comenzó a utilizar públicamente el escándalo para marcar distancia y criticar con dureza a Poggi.



Mientras el arco oficialista intenta bajarle el perfil, los medios nacionales continúan desnudando la causa.

