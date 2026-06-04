River: empezó la catarata de desvinculaciones

River no descansa en el parate entre el Torneo Apertura y el Clausura provocado por el Mundial y ya comenzó la reestructuración de su plantel de Primera División, así como también en la dirección deportiva.

El director deportivo Pablo Longoria "pasó la escoba" en el plantel profesional y le notificó al defensor Paulo Díaz, el mediocampista Giuliano Galoppo y el delantero Maximiliano Salas que no serán tenidos en cuenta.

Además, no se descarta que también salgan el volante Kevin Castaño, el defensor Germán Pezzella, los enganches Juan Fernando Quintero y Kendry Páez e incluso el icónico guardameta Franco Armani.

Por otro lado, correrán desde atrás el defensor Fabricio Bustos y los ofensivos Santiago Lencina e Ian Subiabre, mientras que se esperan ofertas por el central Lautaro Rivero, el mediocampista Matías Galarza Fonda y el atacante Facundo Colidio.

Como había prometido el presidente del club “Millonario”, Stefano Di Carlo, en días anteriores, River se encuentra de cara a una gran reestructuración para conformar un plantel renovado, que satisfaga los gustos del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet y vuelva a ser campeón.

Sin títulos en los ocho meses que lleva como presidente (River no es campeón desde la Supercopa Argentina de marzo de 2024, con Martín Demichelis como entrenador) Di Carlo comenzó a encarar una renovación en todos los frentes.

Con un único refuerzo confirmado hasta el momento, el defensor campeón del Mundo Nicolás Otamendi, y la llegada del entrenador Ariel Broggi al cuerpo técnico, desde la dirigencia del club se decidió que Leonardo Ponzio deje el cargo de secretario técnico del club y pase a hacerse cargo del área de formación de futbolistas.

Entre las salidas se pueden hacer algunos paréntesis, ya que son distintas formas y condiciones. Por un lado, a Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas se les informó que no serán tenidos en cuenta, por lo que deben buscar club. Quien se podría sumar a este grupo es el mediocampista colombiano Kevin Castaño.

Además, también pueden marcharse dos referentes: el central Germán Pezzella, de mal regreso tras una rotura de ligamentos, no seguiría en las condiciones actuales, por lo que deberán negociar un nuevo contrato o la rescisión del mismo, mientras que también puede marcharse el experimentado arquero Franco Armani, relegado tras la gran irrupción del guardameta Santiago Beltrán.

Quienes correrán desde atrás serán el lateral derecho Fabricio Bustos, con pasado en la Selección argentina, y los juveniles Lencina y Subiabre, por los cuales se evaluaran ofertas. Por su lado, al mediocampista Maximiliano Meza se le exigió una buena pretemporada en su recuperación tras una rotura de ligamentos, o su contrato, que vence en diciembre, no será renovado.

Mientras que el Mundial demora las situaciones de salida de “Juanfer” Quintero y Kendry Páez, River buscará volver a desprenderse de Galarza Fonda, que volverá de un préstamo en el Atlanta United estadounidense, e intentará conseguir buenas ventas para Lautaro Rivero, con un breve paso por la Selección a pesar de no estar en su mejor momento, y el delantero Facundo Colidio, que convirtió cinco goles y dio cuatro asistencias en los 20 partidos que disputó en el semestre.