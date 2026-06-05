"El artista callejero es callejero antes que artista"

Un circo de dos personas, nacido en la calle, potenciado en la redes y en busca de consolidarse en el teatro. Así podría ser la evolución del espectáculo que el sábado a las 21 presentarán en la sala Hugo del Carril, Lucas Álvarez y Martín Rodríguez, los dos humoristas que conforman “Cirko Marisko”.

El espectáculo se llama “Momo argentum” y será el primero que darán en San Luis en su más de 20 años de vida. Una hora y media en formato varieté con baile, stand up, improvisación y canciones que la dupla mostrará en su nueva vida teatrera.

“Hace un tiempo que no hacemos calle propiamente dicha porque la esencia de esta gira es llevar los espectáculos callejeros al marco del teatro y aprovechar las estructuras que nos ofrecen”, dijo Lucas en una charla con El Diario de la República.

Mal no les fue en ese intento. El grupo hizo temporada de verano en Carlos Paz y ganó el premio Carlos al mejor espectáculo de humor, un reconocimiento que hizo que Lucas y Martín valoraran más su decision.

La teoría personal de Lucas es que “un artista callejero se considera callejero antes que artista” y que el norte de cada uno debe ser ofrecer el mejor show que se pueda en esas condiciones. Sobre la persecución que puedan padecer sus colegas en el interior del país, Vázquez dijo que la convivencia depende siempre de la predisposición de los municipios a aceptar esas manifestaciones.

“En algunos lugrares donde nos presentábamos comprábamos cosas para arreglar las plazas y dejar algo como parte del paisaje”, agregó el artista.

Lucas y Martín se conocieron en plaza Francia, en Buenos Aires, donde paraban en dos agrupaciones distintas. Vázquez lo hacía con su conjunto de hip hop “Expresión urbana” y Vázquez con un grupo de humoristas. Una tarde, por una cuestión de espacios tuvieron que compartir el lugar y desde entonces surgieron las colaboraciones.

Más allá que ahora su profesión está ligada íntegramente a “Cirko Marisko”, Lucas no se olvida de su paso por el hip hop. “Estoy en el momento y en el lugar donde tengo que estar. Por la edad que tengo, estoy más para aportar desde lo académico que desde lo competitivo, que era lo que me gustaba hacer”, concluyó el humorista.