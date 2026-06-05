RIGI: todos los proyectos aprobados y el monto total de las inversiones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por el presidente de YPF, Horacio Marín, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en la inauguración del parque solar "El Quemado".

Con la última aprobación de Cauchari Olaroz en Jujuy, el número de los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sigue en alza y alcanza casi los 20 con el visto bueno, superando los US$22.500 millones-

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la última aprobación vino con el proyecto de ampliación de la mina de litio Cauchari Olaroz, en la provincia de Jujuy.

El plan de ejecución se extiende a lo largo de 90 meses desde julio de 2026, con inicio de operaciones previsto para diciembre de 2028,. El proyecto se ubica en el departamento Susques, a 270 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

El mismo buscará llevar su capacidad de producción de 40.000 a 85.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente, por una inversión comprometida de US$1.166 millones.

En la misma línea, este viernes el Ministerio de Economía amplió los listados de bienes de dos proyectos ya adheridos al RIGI: son el "Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa", para la producción de aceros largos en la provincia de Buenos Aires, y el "Proyecto Rincón", una mina de litio en el salar del mismo nombre en la provincia de Salta.

Así, el total de los proyectos aprobados asciende a los 18, y la inversión contempla los US$22.541 millones sumando a todos. Distintas estimaciones indican que el Gobierno posee 40 propuestas de proyectos para adherirse al RIGI.

El listado completo

Parque solar de YPF Luz: inversión de US$211 millones en Las Heras, Mendoza.

inversión de en Las Heras, Mendoza. Vaca Muerta Oleoducto Sur: inversión de US$2.486 millones que conectará Allen con Punta Colorada, en Río Negro.

inversión de que conectará Allen con Punta Colorada, en Río Negro. GNL PAE-Golar: inversión de US$6.878 millones en Río Negro.

inversión de en Río Negro. Río Tinto: inversión de US$2.700 millones en Salta.

inversión de en Salta. Sidersa: inversión de US$286 millones en la provincia de Buenos Aires.

inversión de en la provincia de Buenos Aires. Salar del Hombre Muerto: inversión de US$217 millones en Catamarca.

inversión de en Catamarca. Parque eólico Olavarría: inversión de US$250 millones en la provincia de Buenos Aires.

inversión de en la provincia de Buenos Aires. Los Azules: inversión de US$2.672 millones en San Juan.

inversión de en San Juan. Terminal Timbúes: inversión de US$277 millones en Santa Fe.

inversión de en Santa Fe. Gualcamayo: inversión de US$655 millones en San Juan.

inversión de en San Juan. Veladero: inversión de US$380 millones en San Juan.

inversión de en San Juan. Diablillos: inversión de US$760 millones entre las provincias de Salta y Catamarca.

inversión de entre las provincias de Salta y Catamarca. Fénix: inversión de US$530 millones en Catamarca.

inversión de en Catamarca. Ampliación del Gasoducto Perito Moreno: inversión de US$550 millones en Neuquén.

inversión de en Neuquén. Cauchari Olaroz: inversión de US$1.166 millones en Jujuy.

inversión de en Jujuy. San Jorge: inversión de US$891 millones en Mendoza.

inversión de en Mendoza. Gasoducto San Matías: inversión de US$1.300 millones en Río Negro.

inversión de en Río Negro. Sal de Oro: inversión de US$28 millones entre Salta y Catamarca.

El Gobierno, a su vez, busca aprobar la iniciativa del "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) en el Congreso, para permitir las inversiones en sectores poco convencionales de la economía.

"El objetivo de este proyecto es poner a la Argentina en el tope de la lista y que sea una de las jurisdicciones preferidas para cuando estos proyectos estén en condiciones de realizarse", sostuvo el secretario de Energía y Minería, Daniel González.