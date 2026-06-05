¿Proselitismo?: la costumbre de usar a los jóvenes para actos oficiales

El ambiente dentro de la comunidad educativa de la provincia se encuentra al límite. En las últimas semanas, ha crecido el malestar y el repudio generalizado debido a una estrategia sistemática por parte de la gestión de Claudio Poggi: obligar a los jóvenes a concurrir a actividades oficiales e "improductivas" que, detrás de una fachada institucional, esconden un evidente rédito proselitista destinado a captar las primeras voluntades en la edad más temprana de votación.



Bajo la consigna de que la foto con los chicos "siempre garpa", el Gobierno busca desesperadamente maquillar el desinterés de los vecinos, quienes ya no asisten de forma autoconvocada a los encuentros oficiales.



Un ejemplo de este despliegue ocurrió este viernes, cuando más de 600 estudiantes de primaria y secundaria de la capital puntana fueron movilizados para el Acto de la Promesa de Cuidado Ambiental 2026.



La ceremonia estuvo encabezada por el Gobernador. Esta actividad se suma a la reciente entrega de 136 bicicletas a alumnos de distintas escuelas del sur de la ciudad el pasado miércoles, evidenciando un apuro por mostrar a las autoridades en permanente cercanía con la juventud.



Esta insistencia respondería a motivaciones egoístas y a un intento de "lavado de imagen" tras el gravísimo escenario social, con salarios licuados, falta de empleo, falta de movimiento en el comercio. Sin ir más lejos, el sueldo docente es el peor del país y para recuperar lo perdido necesitaría subir un 106%. Así, no dan ganas de ir a ningún acto.



Pero esto no es la primera vez que ocurre. Ya el año pasado, el descaro de las maniobras llegó al punto de forzar la concurrencia de menores a inauguraciones de infraestructura médica.



Frente a este avasallamiento, en los ámbitos educativos el aire se corta con cuchillo. Los docentes están inmersos en el olvido, pero deben aplaudir junto a los jóvenes los caprichos del poder.

