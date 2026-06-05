La profesora que llevó la Calle Angosta a una universidad de Estados Unidos

Tenía 10 años Camila Palacio y jugaba a que le daba clases de inglés a alumnos invisibles. Cuando creció, sabía que por la posición económica que tenía su familia estudiar a los niveles que esperaba iba a ser dificil de sobrellevar. Por eso, ahora, a los 27 años, no puede más que sentir orgullo de su pasado y de su vida reciente.

Hace dos semanas, la joven regresó a su Villa Mercedes natal luego de nueve meses en Estados Unidos y trata, a su ritmo, de recuperar la rutina tras una temporada en la que dio clases como asistente de Castellano en el Lewis & Clark College, en Portland, a estudiantes de todo el mundo interesados en la cultura y en el idioma.

Camila viajó al país del norte en agosto de 2025 para participar del programa Fulbright FLTA, Foreign Language Teaching Assistant, y tuvo a su cargo clases de conversación para estudiantes universitarios de nivel intermedio y avanzado que aprenden español. La joven quedó contenta por la recepción del alumnado que “mostró muchísimo interés por el idioma y por la cultura argentina. Desde el primer día me hicieron sentir muy bienvenida”, contó a El Diario de la República

El viaje fue el resultado de por lo menos una década de capacitación continua de la joven, que recién cuando tuvo 17 años pudo comenzar a costear sus estudios, tras egresar en 2015 como el promedio más alto de la escuela Remedios de Escalada de San Martín, en Villa Mercedes. Ahora, la estudiante considera que gracias a su esfuerzo personal y “a distintas oportunidades educativas y becas” obtuvo los medios para capacitarse.

“Considero –dijo- que la formación docente nunca termina. Siempre estoy realizando cursos, capacitaciones y perfeccionándome”. Camila vive con su novio Alexis, hace algunas rutinas de gimnasio, le gusta escuchar música en inglés y leer en tres idiomas: el propio, el incorporado y el reciente, el francés.

La chica llegó al Lewis & Clark por una beca que selecciona jóvenes profesionales de distintos países para desempeñarse como asistentes de idiomas en universidades estadounidenses. “Cada año se presentan cientos de candidatos de todo el país y solo un grupo reducido es seleccionado. El año pasado fueron 75 los beneficiados”.

Las clases de Camila contuvieron tradiciones argentinas, gastronomía, mate, tango, folklore, “las costumbres familiares, las fiestas nacionales y la diversidad cultural de nuestro país”. Entre las actividades prácticas, los chicos cocinaron churros con un pequeño secreto: era la primera vez que Palacio cocinaba la confitura y la explosión al momento de la fritura fue inevitable. “Nos reímos mucho –recuerda la joven ahora- pero después logré que salieran bien y pudieron probarlos”.

Otro momento emotivo que vivió la profesora en su estadía fue cuando cantó junto a los alumnos La calle angosta, la cueca insignia de Villa Mercedes, una manera de acercarse a su pueblo y una constante en sus clases. “Compartí con orgullo aspectos de mi ciudad y de mi provincia”, dijo la docente, quien aprovechó los tiempos libres para ser parte del coro de la Universidad, estudiar francés, ser parte de un ensamble de música latinoamericana y compartió tiempo con amigos de todo el mundo.

Aprovechó para viajar por Oregon, Nueva York y Miami, donde quedó sorprendida por la presencia Argentina por medio de Lionel Messi. “Lo primero que decían era su nombre cuando les nombraba el país”, sostuvo.

Una de las cosas que más le llamó la atención a la villamercedina fue la diversidad cultural que se encontró en la universidad donde trabajó. “Convivían estudiantes de muchísimos países, idiomas y tradiciones. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí”, agregó Camila, quien como compra más trascendente en Estados Unidos eligió una cámara de fotos instantánea tipo Polaroid con la que capturó muchos momentos del viaje.

Como suele pasar a poco de viaje, Palacio está en el momento en que ya no extraña lo que extrañaba hace poco de Villa Mercedes (su familia, la comida) pero añora lo que vivió hace semanas, como despertar en medio del bosque donde se encontraba el campus.

Mientras se prepara para la nueva etapa académica, Camila se prepara para su próxima aventura, una Maestría en Español, en la Florida Atlantic University en Estados Unidos, una de las tres universidades que la aceptaron.