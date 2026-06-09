Aseguran que San Luis percibió los peores sueldos del país en enero

Los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) correspondientes a enero de 2026 -viralizados en redes sociales- arrojaron una radiografía implacable sobre la realidad sociolaboral de San Luis.

En el desglose del rubro "personas trabajadoras cubiertas, parte empleadora asegurada y masa salarial según jurisdicción: Administración pública, defensa, y seguridad social obligatoria", la provincia se ubicó en el último escalón a nivel nacional, consolidando una preocupante tendencia de pauperización del empleo estatal.



De acuerdo al informe estadístico, San Luis registra 54.329 trabajadores en este sector, con una masa salarial total de $63.833.100.416. El cálculo matemático expone la crudeza de la asimetría: el salario promedio en la administración pública puntana es de $1.174.936,05, mientras que el promedio nacional trepó a los $2.277.323,73. La brecha roza el 100%.



El reflejo local de un modelo de ajuste



Esta realidad no sorprende a los asalariados provinciales, quienes vienen asimilando el impacto de la licuación de sus ingresos mes a mes. Sin ir más lejos, recientes análisis sobre el sector docente revelaron que para recuperar el poder adquisitivo perdido en el último período se requeriría un incremento superior al 100%. Una cifra que solo serviría para empatar el terreno perdido frente a la inflación, quedando completamente al margen de cualquier noción de mejora en la calidad de vida o dignidad laboral.



La situación se convierte así en un espejo local de las políticas macroeconómicas nacionales. La actual gestión provincial se perfila, ante estos indicadores, como una de las que más fuertemente ha atentado contra el bienestar de las familias puntanas, empujándolas a los márgenes de la pobreza y la indigencia, y obligándolas sistemáticamente al endeudamiento para cubrir la canasta básica de subsistencia.



En este complejo escenario de tensiones, el expresidente y exgobernador Adolfo Rodríguez Saá se pronunció recientemente en redes sociales, manifestando su intención de pedirle al Cristo de la Quebrada "encontrar el camino en San Luis para que se aumenten los sueldos". Sin embargo, más allá de las expresiones políticas y los matices partidarios de ocasión, la contundencia de los datos duros excede cualquier posicionamiento discursivo.



Emergencia salarial



La realidad impone que, mientras la inflación y el costo de vida avanzan a ritmo sostenido, los empleados públicos —aquellos que garantizan la salud, la seguridad, la administración y la educación en cada rincón del territorio— perciben ingresos que restringen severamente la capacidad de consumo y subsistencia.



La paradoja puntana quedó expuesta ante los números de la SRT: en enero de 2026, San Luis quedó al fondo de la tabla salarial argentina. El descontento social y la urgencia económica parecen haber trasladado el reclamo de las paritarias a la fe popular, dejando flotando una demanda colectiva que la actual administración ya no puede eludir con promesas de austeridad.