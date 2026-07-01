River no cambiará de decisión y tratará de vender al paraguayo Galarza

River tomó una decisión firme con Matías Galarza Fonda pese a sus grandes actuaciones con la Selección de Paraguay en el Mundial 2026: el mediocampista no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico y el club buscará aprovechar su revalorización para concretar una venta definitiva.

El volante paraguayo viene siendo una de las sorpresas de la Copa del Mundo bajo la conducción de Gustavo Alfaro, con rendimientos muy altos ante Turquía y Alemania, pero esa situación no modificó la postura del Millonario.

En Núñez entienden que el buen nivel mostrado por Galarza Fonda en el Mundial puede servir para atraer interesados y recuperar parte de la inversión realizada por el futbolista, pero no para reabrirle un lugar dentro del plantel profesional.

El jugador había quedado dentro de la lista de futbolistas prescindibles de River y, según trascendió, esa decisión sigue vigente más allá de su presente con la Albirroja.

Galarza Fonda está actualmente en Atlanta United, de la MLS, club al que llegó a préstamo.

El equipo estadounidense tenía una obligación de compra de 3 millones de dólares netos por el 50 por ciento del pase si el mediocampista disputaba determinada cantidad de minutos, pero esa condición no se cumplió.

De todos modos, su actuación en el Mundial reactivó las conversaciones entre Atlanta United y River, ya que el club norteamericano podría avanzar igualmente por la compra de su ficha.

La situación cambió de escenario por el impacto deportivo que tuvo el paraguayo en la Copa del Mundo. Galarza Fonda comenzó el torneo como suplente, pero se ganó un lugar en el equipo de Alfaro y respondió con actuaciones determinantes.

Ante Turquía fue una de las figuras y convirtió un gol clave, mientras que frente a Alemania volvió a destacarse en un partido histórico para Paraguay: asistió en el gol de la Albirroja, completó un gran despliegue en el mediocampo y convirtió en la tanda de penales.

Sin embargo, la postura dirigencial y deportiva no se modificó. En el Millonario consideran que el ciclo del jugador en el club ya está terminado y que la mejor salida para todas las partes es una transferencia.

Galarza Fonda había llegado a River como una apuesta importante, pero nunca logró consolidarse.

En su paso por el club disputó 14 partidos oficiales, sin goles ni asistencias, y quedó relegado dentro de un plantel con mucha competencia en la mitad de la cancha.

La falta de continuidad, algunos rendimientos irregulares y la decisión de renovar el mediocampo terminaron empujando su salida a préstamo.

Ahora, su Mundial con Paraguay puede abrirle una nueva puerta. River está atento a posibles ofertas y espera que el rendimiento del volante en una vidriera internacional aumente su cotización.

Si Atlanta United no avanza por la compra y no aparece otra propuesta concreta, Galarza Fonda debería regresar a River una vez finalizada su participación con Paraguay, aunque no formaría parte de la consideración del cuerpo técnico.