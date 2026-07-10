Dos dudas en el once titular de "La Scaloneta" para enfrentar a Suiza

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Suiza, por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene dos incógnitas en el 11 titular.

En el arco está confirmada la presencia de Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de tener una muy floja actuación ante Egipto, selección a la que la "Albiceleste" le dio vuelta un partido para el infarto.

En el lateral izquierdo dirá presente Nicolás Tagliafico, mientras que la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. En el lateral derecho aparece la primera incógnita, ya que aún no está confirmado si jugará Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos en un muy bajo nivel.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, todo parece indicar que los nombres volverán a ser los mismo que ante Egipto, con Leandro Paredes como 5 y un poco más adelantados Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul.

Finalmente, en la delantera estará Lionel Messi, que con ocho anotaciones es el máximo goleador en este Mundial junto con el francés Kylian Mbappé. La otra incógnita en la formación es la compañía de la "Pulga" en la ofensiva, ya que Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan dicho lugar.

Así formaría la Selección argentina de Lionel Scaloni contra Suiza: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El árbitro es portugués

João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el partido entre la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El referí con recorrido en torneos UEFA tiene una fuerte controversia que protagonizo recientemente en un encuentro de Champions League entre el Bayern Munich y Paris Saint Germain por las semifinales.

En aquel encuentro, omitió sancionar un penal para el conjunto alemán tras una clara mano dentro del área ejecutada por su compatriota Joao Neves, una acción que desató las protestas masivas del equipo bávaro y que tampoco fue corregida desde el VAR.

Nacido en Vila Nova de Famalicão, el juez de 38 años sumará su primera experiencia dirigiendo al seleccionado que conduce Lionel Scaloni, aunque no ocurrirá lo mismo con el representativo helvético.

Durante la instancia de grupos del presente torneo, Pinheiro ya fue el árbitro durante la victoria de Suiza ante Bosnia por 4 a 1, un cotejo donde exhibió tres tarjetas amarillas y expulsó de forma directa al defensor Tarik Muharemovic. Además, el colegiado luso viene de impartir ley en la victoria de Canadá ante Sudáfrica por los 16avos de final.

Una trayectoria en ascenso

A pesar de ese tropiezo, el árbitro posee una carrera internacional con una gran trayectoria que comenzó a edificarse en 2016, un año después de su estreno oficial en la primera división de Portugal.

Tras debutar en la fase de grupos de la Champions League en el certamen correspondiente al año 2022/23, el referí logró instalarse como una de las alternativas fijas para la UEFA, habiendo dirigido también en agosto pasado el partido decisivo de la Supercopa que protagonizaron el PSG y el Tottenham.

Para el choque de este sábado a las 22:00 (hora argentina), estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces de línea, mientras que el canadiense Drew Fischer oficiará de cuarto árbitro.