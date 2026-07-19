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El partido definitivo

La final por ahora es empate y tensión

En el segundo tiempo del último partido de la Copa del Mundo, Argentina y España no se sacan ventajas. Lisandro Martínez, lesionado, fue reemplazado por Nicolás Otamendi. 

Por redacción
| Hace 4 horas

La Selección Argentina de Fútbol empata 0 a 0 con España en busca su cuarto campeonato del mundo. Al final del primer tiempo, los equipos no se sacaron ventaja.

 

 

La camada más ganadora de la Selección argentina tendrá un durísimo encuentro, en el que podría alcanzar varias marcas históricas, aunque no se le hará nada fácil ante una España que solo recibió un gol en lo que va del torneo.

 

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