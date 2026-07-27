Estiman que la industria tuvo un nuevo retroceso; el saldo del primer semestre es negativo

La actividad industrial en Argentina registró una nueva caída mensual en junio y el primer semestre del año terminó con saldo negativo, según estimaron las mediciones de consultoras privadas.

La industria presenta un panorama heterogéneo ya que mientras que la medición interanual muestra una leve recuperación o estabilidad, los datos desestacionalizados advierten sobre las dificultades para consolidar un proceso de crecimiento sostenido.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de Orlando J. Ferreres (OJF), arrojó que el sector registró en junio un aumento del 1,4% interanual pero cayó un 0,3% frente a mayo, lo que refleja una tendencia de altibajos que se mantiene desde finales del año pasado.

Por otro lado, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) reportó que la actividad industrial en junio prácticamente igualó el nivel del año pasado, con una variación de apenas -0,1%, pero respecto a mayo el grado de caída fue mayor (-1,7%).

En el acumulado del primer semestre del año, ambas consultoras coincidieron en reflejar un retroceso aunque con diferente intensidad. Para Ferreres el descenso en los primeros seis meses del 2026 alcanzó el 2,2% mientras que para FIEL, la merma fue de un 0,7%.

Al analizar la dinámica productiva de junio, FIEL hizo referencia a los efectos del faltante de gas en la industria indicando que “algunos establecimientos sufrieron cortes de suministro de gas producto de deficiencias de infraestructura, mientras que otros optaron por interrumpir la producción para no hacer frente al elevado costo del combustible”.

Asimismo, expuso que “la implementación de cambios regulatorios en los meses recientes, determinaron que grandes usuarios industriales debieran pasar a comprar gas directamente a los comercializadores enfrentando mayores precios por el GNL”.

Al compartir la proyección para los próximos meses, Ferreres sostuvo que “hacia adelante esperamos que continúe la marcha dual de la industria, con resultados heterogéneos entre los sectores, pero creemos que la tendencia durante la segunda mitad del año será más positiva de lo que vimos hasta ahora”.

El desempeño por rubros

Sectores en alza: la refinación de petróleo lidera el crecimiento con un avance acumulado del 9,4% en el semestre, seguido de la producción de las industrias metálicas básicas con un avance de 5,5% y de la de alimentos y bebidas con un alza de 2,7%, según FIEL.

Ferreres también resaltó la performance de los metales básicos, que anotaron una suba del 12,3% anual en junio. Además, el rubro de alimentos y bebidas alcanzó un récord para un mes de junio, impulsado por saltos en la faena porcina y aviar que compensaron la caída en la bovina.

Sectores en baja: la industria automotriz continúa siendo el sector más afectado, con una caída anual del 13,6% en junio y un retroceso acumulado del 18,6% en lo que va del año. Otros rubros que mostraron resultados negativos fueron maquinaria y equipo, minerales no metálicos, textiles y plásticos.

Agencia Noticias Argentinas.