San Luis en lo más alto del cestoball nacional

El cestoball, que históricamente le ha dado muchas satisfacciones a la provincia de San Luis, volvió a darle una nueva gran alegría por la brillante actuación que desplegó en el Campeonato Nacional que se disputó entre el 22 y el 26 de julio en Santiago del Estero.

Allí, la selección de primera masculino se coronó campeón nacional, al superar en la finalísima a Capital Federal por 70 a 64. Por su parte, la primera femenina y la división Sub 17 concluyeron el certamen en el cuarto puesto y el Sub 14, en el sexto.

El torneo contó con la participación de representativos de Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja, Jujuy, Tucumán y los anfitriones.

San Luis tuvo destacadas participaciones en todas las categorías, pero en la Primera de Varones, la más competitiva, obtuvo el primer puesto al vencer en la final al distrito que dominó en todas las otras ramas.

Posiciones finales del Campeonato Argentino

Sub 14

Ciudad de Buenos Aires Tucumán La Pampa Santiago del Estero Corrientes San Luis Buenos Aires Jujuy

Sub 17

Ciudad de Buenos Aires La Pampa Santiago del Estero San Luis Corrientes Buenos Aires Tucumán Misiones Córdoba Jujuy Chaco La Rioja

Primera varones

San Luis Ciudad de Buenos Aires Santiago del Estero Tucumán Corrientes Chaco La Pampa Misiones Buenos Aires La Rioja Jujuy

Primera Femenina