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Consagración

San Luis en lo más alto del cestoball nacional

El seleccionado de primera división categoría varones se consagró campeón nacional. Venció en la final a Capital Federal por 70 a 64. El certamen se jugó en Santiago del Estero.

Por redacción
| Hace 1 hora

El cestoball, que históricamente le ha dado muchas satisfacciones a la provincia de San Luis, volvió a darle una nueva gran alegría por la brillante actuación que desplegó en el Campeonato Nacional que se disputó entre el 22 y el 26 de julio en Santiago del Estero.

 

 

Allí, la selección de primera masculino se coronó campeón nacional, al superar en la finalísima a Capital Federal por 70 a 64. Por su parte, la primera femenina y la división Sub 17 concluyeron el certamen en el cuarto puesto y el Sub 14, en el sexto.

 

 

 

El torneo contó con la participación de representativos de Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, La Rioja, Jujuy, Tucumán y los anfitriones.

 

 

San Luis tuvo destacadas participaciones en todas las categorías, pero en la Primera de Varones, la más competitiva, obtuvo el primer puesto al vencer en la final al distrito que dominó en todas las otras ramas.

 

 

Posiciones finales del Campeonato Argentino

 

 

Sub 14

 

  1. Ciudad de Buenos Aires
  2. Tucumán
  3. La Pampa
  4. Santiago del Estero
  5. Corrientes
  6. San Luis
  7. Buenos Aires
  8. Jujuy

 

 

Sub 17

 

  1. Ciudad de Buenos Aires
  2. La Pampa
  3. Santiago del Estero
  4. San Luis
  5. Corrientes
  6. Buenos Aires
  7. Tucumán
  8. Misiones
  9. Córdoba
  10. Jujuy
  11. Chaco
  12. La Rioja

 

 

 

Primera varones

 

  1. San Luis
  2. Ciudad de Buenos Aires
  3. Santiago del Estero
  4. Tucumán
  5. Corrientes
  6. Chaco
  7. La Pampa
  8. Misiones
  9. Buenos Aires
  10. La Rioja
  11. Jujuy

 

 

Primera Femenina

 

  1. Ciudad de Buenos Aires
  2. Santiago del Estero
  3. La Pampa
  4. San Luis
  5. Corrientes
  6. Buenos Aires
  7. Tucumán
  8. Chaco
  9. Misiones
  10. La Rioja
  11. Jujuy

 

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