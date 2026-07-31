Maternidad Luco: una renuncia sacude la política y agrava la crisis institucional

El clima de tensión en la Maternidad "Dr. Luco" de Villa Mercedes escaló en las últimas horas hasta convertirse en un fuerte contrapunto político con repercusiones en la gestión. En medio de denuncias por hostilidad y malestar generalizado, se filtró la renuncia de Lucrecia Soria a la jefatura de Recursos Humanos de la institución, un portazo que sacude tanto al centro de salud como al armado político regional.

Soria, exconcejala de Villa Mercedes y referente del espacio Todos Unidos, fue una de las figuras que logró sostenerse en cargos de relevancia provincial tras los reacomodamientos políticos locales y la fractura con el adolfismo, habiendo encabezado previamente la Subdirección de la obra social DOSEP en la ciudad.

Su entorno guarda un peso significativo en el esquema económico de la comuna: es pareja de Oscar Montero, exsecretario de Hacienda municipal y actual asesor financiero del intendente Maximiliano Frontera junto a Rubén "Chicharra" Olguín.

Sin embargo, el recambio en la conducción de la Maternidad volvió inviable su continuidad. Fuentes del establecimiento indicaron que la dimisión se formalizó tras la asunción de la nueva directora (Lic. Analía Luna), en un contexto marcado por acusaciones de tratos despóticos y un ambiente de trabajo fuertemente deteriorado. La exfuncionaria dejó de asistir a sus funciones inmediatamente después de elevar su renuncia.

La salida de la titular de Recursos Humanos amenaza con generar un efecto en cadena en la cúpula del centro sanitario. En los pasillos de la Maternidad ya trasciende que la Directora Administrativa también estaría evaluando dar un paso al costado si no se revierten las dinámicas de conducción, en una crisis que combina el desgaste laboral con la volatilidad de la política puntana.