El intendente de la localidad de San Martín, Freddy Mirábile, volvió a reclamar por la decisión del gobierno nacional, con el aval de legisladores de San Luis (Mónica Becerra y Carlos Almena) de eliminar el régimen de “Zonas Frías” que perjudica a más de cien mil familias puntanas.

El jefe comunal para fundamentar su fuerte oposición a esta medida que está en estudio del Senado de la Nación, posteó en las redes sociales fotos de la helada de este lunes en San Martín con el siguiente mensaje:

“Está más que claro que San Martín necesita una tarifa diferencial de energía eléctrica durante los meses de invierno. Esta imagen habla por sí sola. No hace falta explicar demasiado cuando las heladas cubren el suelo y las temperaturas bajo cero son parte de nuestra realidad.

No es justo que paguemos la luz al mismo precio que en lugares donde hay gas natural y el frío no se vive como acá. Es una cuestión de sentido común y de justicia.

Una tarifa diferencial para el invierno no es un privilegio. Es una necesidad y un acto de equidad para las familias y los comercios que viven en una de las zonas más frías de la provincia”.

Bajo cero en una amplia región

El Departamento San Martín fue uno de las regiones alcanzadas por la ola polar del pasado fin de semana. En Pringles, trajo nieve en regiones como el Valle del Pancanta y La Carolina.

En Junín, la cresta de las sierras de los Comechingones quedó teñida de blanco y, en Potrero de los Funes también cayó algo de nieve.

En San Martín y todo el norte puntano hubo temperaturas bajo cero, pastizales escarchados y el quedó agua congelada.

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