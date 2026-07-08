  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Miércoles 08 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Miércoles 08 de Julio de 2026

EN VIVO

Scioli recibió a Four Paws

Continúan con la relocalización de fauna silvestre del ex Zoológico de Luján

Por la agenda de bienestar animal que la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación impulsa junto a la organización internacional

Por redacción
| Hace 2 horas

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, recibió al veterinario Amir Khalil, referente internacional de la organización Four Paws, con el objetivo de analizar el estado de avance del programa de relocalización de la fauna silvestre proveniente del ex Zoológico de Luján y definir las próximas etapas del operativo.

 

La iniciativa forma parte de la agenda de bienestar animal que la Secretaría de Turismo y Ambiente desarrolla en conjunto con Four Paws para garantizar el traslado de los animales a santuarios especializados.

 

Durante el encuentro, las autoridades confirmaron que para mediados de agosto está previsto un nuevo traslado internacional de 30 grandes felinos. Del total, 15 ejemplares serán derivados a un santuario de Estados Unidos y los otros 15 a un santuario de Sudáfrica.

 

Este nuevo operativo representa un paso más en el plan de reubicación progresiva de los animales que permanecen en el ex Zoológico de Luján, a partir del trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y Four Paws.

 

Como antecedente, en febrero de 2026 se concretó el traslado internacional de dos osos y una tigresa a santuarios especializados de Europa. Esa operación constituyó una de las primeras etapas del plan integral previsto para la reubicación de los grandes felinos del predio.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo