Día de las Infancias: hay juguetes de dos mil pesos y también de 70 mil

El Diario de la República realizó un relevamiento por el segmento céntrico comprendido entre las calles 9 de Julio, Colón, Bolívar y Chacabuco. La recorrida abarcó desde jugueterías tradicionales hasta comercios de otros rubros que sumaron propuestas para la fecha. El panorama demuestra que existe un amplio abanico presupuestario: los valores promedio arrancan en una base accesible de 2 mil pesos y pueden superar holgadamente los 100 mil, dependiendo del tipo de regalo elegido.

En los comercios hay una amplia variedad de artículos. Foto: El Diario.

Para quienes buscan cuidar el bolsillo o comprar en cantidad, opciones como autitos de juguete o cámaras fotos con luces rondan entre los $2 mil y $3 mil. Al escalar en el presupuesto, la franja de los $10 mil ofrece artículos de mayor calidad, mientras que un margen de $50.000 permite acceder a juguetes de importantes dimensiones, como el caso de autos con muñecas o carros tipo “food-trucks” y autos a control remoto.

Peluches en la Plaza Pringles. Foto: El Diario.

Superando el umbral de los 100 mil, las alternativas se orientan a peluches gigantes, bicicletas o artículos tecnológicos. Asimismo, se destacan otros rubros con alternativas para regalar: pijamas por $10 mil, perfumes de hasta $15 mil, pantuflas en $20 mil o zapatillas temáticas y con luces desde $80 mil.

Las familias buscan precios. Foto: El Diario.

La variedad exhibida en las vidrieras abarca desde bebotes, muñecas con accesorios, autitos de diversos tamaños, pistolas de agua, cartas, figuras de acción, patinetas hasta pelotas de fútbol o básquet. En ese sentido, las marcas alternativas ganan terreno por su excelente relación precio-calidad frente a los productos licenciados.

En primera persona

Observando las vidrieras céntricas, Carmen Pereira, vecina y madre de tres hijos, comentó sobre su búsqueda: “Es un día especial, no solo para los niños por ser niños, sino para mí como mamá. Trato de que ese día sea especial para mis hijos. Si bien tengo tres hijos, trato de buscarles un presente que les guste, económico y que los haga felices. Por ejemplo, al más chico le gustan los juegos de encastre. A la nena, con una muñequita ella es feliz. Y al más grande, está fascinado con los juegos de mesa. Trataré de buscarles algo que les llame la atención y no sea tan caro. Voy a aprovechar las promociones con las tarjetas”.

En la Plaza Pringles, los vendedores ambulantes también ofrecen juguetes. Foto: El Diario.

Por su parte, Francisco Funes, otro vecino que se encontraba consultando precios en el microcentro, sostuvo: “Todavía no he comprado nada, pero estoy comparando precios. Más allá de mi hijo, compraré algunas cosas para mis ahijados. No creo gastar mucho, lamentablemente la economía no me lo permite, pero vamos a tratar de quedar lo mejor que se pueda”.

En las galerías céntricas hay muchas ofertas. Foto: El Diario.

El movimiento en el centro comenzó a activarse con mayor fuerza recién este lunes, traccionado fundamentalmente por los descuentos bancarios y las facilidades de pago. En la vía pública, los vendedores ambulantes ubicados en la Plaza Pringles también se sumaron a la oferta con peluches y juguetes variados.

Lo más buscado

Luis Moreira, referente de la juguetería Algo Grosso, analizó la demanda del sector y las tendencias actuales: “La gente está llegando. Siempre quedamos medio tarde, pero llega. En preferencia se busca todo lo que sale en la tele, en las redes, las novedades del último momento, todo eso”.

Respecto a los artículos más pedidos, agregó: “Están las familias de los conejitos, que son los Sylvanian Families; después Barbie, como siempre; para los chicos la pelota o alguno de los superhéroes nuevos, como los Avengers o Spider-Man; después están las lapiceras 3D... Los chicos están muy llenos de información de la tecnología y las redes, y lo buscan siempre”.

Hay opciones de diferentes precios. Foto: El Diario.

Moreira también remarcó los beneficios financieros en las ventas: “Tenemos precio como para todos los bolsillos y las mejores promociones de pago. Hoy hubo mucho movimiento porque calculo que se esperaba la promo del BNA, y a la vez la gente se apoya con otras tarjetas o aprovecha el descuento en efectivo. Van viendo según el bolsillo. Hay marcas alternativas y está bueno porque da variedad de elección y de precios”.

Las góndolas muestran precios para todos los bolsillos. Foto: El Diario.

Ante las compras de último momento, diversos comerciantes confirmaron que extenderán sus días de atención con horario corrido. En el caso del comercio citado, atenderán de lunes a jueves en mañana extendida hasta las 14 y por la tarde hasta las 20; viernes y sábado de corrido de 9 a 21, y el domingo abrirán medio día para cerrar la jornada festiva.