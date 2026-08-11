  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Jueves 13 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Jueves 13 de Agosto de 2026

EN VIVO

La realidad de San Luis

El hambre golpea con mayor fuerza a las familias del Plan de Inclusión Social

La inseguridad alimentaria alcanza al 82,4% de los hogares con beneficiarios del programa, ocho puntos más que el promedio registrado en los barrios populares.

Por redacción
| 11 de agosto de 2026

Las familias con integrantes del Plan de Inclusión Social se encuentran entre las más afectadas por la inseguridad alimentaria en los barrios populares de San Luis.

El 82,4% de esos hogares atravesó situaciones de privación de alimentos por falta de dinero, según el Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA) correspondiente a julio de 2026.

 

 

 

La cifra supera en 8,2 puntos porcentuales el índice general observado en los barrios relevados, donde la inseguridad alimentaria alcanza al 74,2% de las familias.

 

 

La diferencia expone que los ingresos provenientes del programa no resultan suficientes para garantizar la alimentación de sus beneficiarios y sus grupos familiares. Pese a recibir una prestación estatal, más de ocho de cada diez hogares debieron reducir la calidad o cantidad de comida.

 

 

El relevamiento del ISEPCI plantea así un interrogante sobre la capacidad del Plan de Inclusión Social para proteger a sus beneficiarios frente al aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo