El hambre golpea con mayor fuerza a las familias del Plan de Inclusión Social
La inseguridad alimentaria alcanza al 82,4% de los hogares con beneficiarios del programa, ocho puntos más que el promedio registrado en los barrios populares.
Las familias con integrantes del Plan de Inclusión Social se encuentran entre las más afectadas por la inseguridad alimentaria en los barrios populares de San Luis.
El 82,4% de esos hogares atravesó situaciones de privación de alimentos por falta de dinero, según el Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA) correspondiente a julio de 2026.
La cifra supera en 8,2 puntos porcentuales el índice general observado en los barrios relevados, donde la inseguridad alimentaria alcanza al 74,2% de las familias.
La diferencia expone que los ingresos provenientes del programa no resultan suficientes para garantizar la alimentación de sus beneficiarios y sus grupos familiares. Pese a recibir una prestación estatal, más de ocho de cada diez hogares debieron reducir la calidad o cantidad de comida.
El relevamiento del ISEPCI plantea así un interrogante sobre la capacidad del Plan de Inclusión Social para proteger a sus beneficiarios frente al aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.
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