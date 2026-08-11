Boca ganó de local contra Deportivo Recoleta

Boca Juniors consiguió un importante triunfo este martes al derrotar por 3-1 a Recoleta FC, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto argentino. A los 5 minutos, Ríos abrió el marcador para Recoleta y puso el 1-0 que se mantuvo durante prácticamente toda la primera mitad.

Boca encontró la igualdad antes del descanso. A los 39 minutos, Miguel Merentiel convirtió el 1-1 y le permitió al Xeneize irse al entretiempo con el partido nuevamente abierto.

En el complemento llegó la remontada. A los 49 minutos, Milton Delgado marcó el 2-1 y, apenas dos minutos después, a los 51, Boca volvió a golpear por intermedio de Milton Giménez para establecer el 3-1.

Con la ventaja en el marcador, el equipo argentino administró el encuentro y sostuvo la diferencia hasta el final. Recoleta terminó con diez futbolistas por la expulsión de Báez, quien vio la tarjeta roja en tiempo agregado del primer período.

El encuentro también tuvo varias amonestaciones y modificaciones en ambos equipos. En Boca ingresaron, entre otros, Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Lucas Janson, mientras que Recoleta buscó variantes para intentar descontar.

El 3-1 le permite a Boca sacar una diferencia de dos goles en la serie y afrontar con ventaja el partido de vuelta, donde se definirá el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"El Pincha" desaprovechó la localía

Estudiantes no tuvo una buena noche, con pocas jugadas de gol en su mayoría desaprovechadas, e igualó 1-1 con la Universidad Católica de Chile, que golpeó en su única llegada, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El local ganaba desde los tres minutos, en el estadio "UNO Jorge Luis Hirschi", por el gol del extremo Joaquín Tobio Burgos, pero el delantero Fernando Zampedri marcó la igualdad a los 40 minutos del segundo tiempo.

La igualdad no le deja buen sabor al “Pincha”, que deberá definir la serie el próximo martes 18 de agosto desde las 21:30 (horario argentino), en el estadio "San Carlos de Apoquindo", a 961 metros sobre el nivel del mar.