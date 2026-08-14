Más de la mitad de las familias con niños no pudo garantizar una alimentación saludable

La falta de ingresos golpea directamente la alimentación de los niños en los barrios populares de San Luis. Según el Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA) correspondiente a julio de 2026, el 54,3% de las familias con menores de edad no pudo brindarles una alimentación saludable, adecuada y variada durante lo que va del año.

El estudio, difundido por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), advierte que la mayoría de esos hogares debió ajustar la calidad de las comidas debido a las dificultades económicas.

El dato refleja una situación que no se limita a la cantidad de alimentos disponibles. También alcanza su calidad nutricional, ya que muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para sostener una dieta que incluya carnes, frutas, verduras, cereales y legumbres.

El informe vuelve a colocar en discusión la eficacia de las políticas alimentarias estatales. Para más de la mitad de las familias relevadas, las ayudas y los ingresos disponibles no alcanzaron para garantizar a los niños una alimentación saludable.