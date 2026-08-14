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Más de la mitad de las familias con niños no pudo garantizar una alimentación saludable

Un relevamiento realizado en los barrios populares de San Luis expuso que el 54,3% de los hogares con menores debió resignar una alimentación adecuada y variada por falta de dinero.

Por redacción
| 14 de agosto de 2026

La falta de ingresos golpea directamente la alimentación de los niños en los barrios populares de San Luis. Según el Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA) correspondiente a julio de 2026, el 54,3% de las familias con menores de edad no pudo brindarles una alimentación saludable, adecuada y variada durante lo que va del año.

 

 

 

El estudio, difundido por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), advierte que la mayoría de esos hogares debió ajustar la calidad de las comidas debido a las dificultades económicas.

 

El dato refleja una situación que no se limita a la cantidad de alimentos disponibles. También alcanza su calidad nutricional, ya que muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para sostener una dieta que incluya carnes, frutas, verduras, cereales y legumbres.

 

El informe vuelve a colocar en discusión la eficacia de las políticas alimentarias estatales. Para más de la mitad de las familias relevadas, las ayudas y los ingresos disponibles no alcanzaron para garantizar a los niños una alimentación saludable.

 

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