Concejales del PJ de Quines exigen incluir tres obras clave en el Presupuesto 2027

Concejales del bloque del Partido Justicialista de Quines presentaron un pedido formal al Presidente del Concejo Deliberante, Emilio Agustín Amaya, para invitar con carácter de urgencia a los legisladores provinciales por el Departamento Ayacucho a una reunión de trabajo conjunta.

El objetivo central es emplazarlos a debatir e incorporar en el Presupuesto Provincial 2027 partidas destinadas a tres obras institucionales y de infraestructura clave para el norte provincial.

La iniciativa, impulsada por los ediles Sergio Antonio Álvarez, Mariam Adla (Adela) Nasif y Claudio Ortiz, apunta directo al desempeño del cuerpo legislativo provincial. Desde el bloque peronista critican la falta de gestión y la inactividad de los representantes departamentales, cuestionando que la labor de diputados y senadores se limite a presencias protocolares, entrega de insumos deportivos y fotografías para redes sociales, en lugar de gestionar proyectos estructurales de fondo para la comunidad.

Los tres ejes prioritarios exigidos por los concejales para su incorporación en las partidas

Creación de un Juzgado Provincial de Primera Instancia: Asignación presupuestaria específica para radicar un organismo judicial en Quines que garantice mayor celeridad y cercanía en el acceso a la justicia para los vecinos de la región.

Proyecto que, cabe recordar, ya contaba con media sanción en la Cámara de Senadores impulsado en su momento por el propio Sergio Antonio Alvarez durante su mandato en la Cámara Alta.

Traslado de la Unidad Regional de Policía: Gestión de fondos e infraestructura para trasladar la cabecera de la Unidad Regional V de San Francisco del Monte de Oro a Quines, fundamentado en el crecimiento demográfico, la densidad poblacional y la operatividad estratégica que requiere la zona norte.

Jerarquización y mayor complejidad para el Hospital de Quines: Inversión estructural, equipamiento tecnológico y contratación de personal médico especializado para transformar el nosocomio local y responder a la creciente demanda sanitaria.

Ante la inminente entrada del Presupuesto provincial al ámbito legislativo en el mes de septiembre, los ediles advierten que llevarán adelante la agenda de gestión que los legisladores abandonaron.

Asimismo, señalaron que, de no concretarse estas partidas en el ciclo legislativo actual, asumirán el compromiso de ejecutarlas de manera prioritaria si el Justicialismo vuelve a ser gobierno en 2027.