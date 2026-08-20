Otro golpe al bolsillo: los taxis aumentan por segunda vez en el año en San Luis

El bolsillo de los usuarios del transporte en la ciudad de San Luis vuelve a recibir un aumento. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría una suba del 5% en la tarifa de taxis, la segunda actualización que tendrá el servicio en lo que va de 2026.

Pero esta vez la discusión no quedó solamente concentrada en cuánto costará viajar. Desde la oposición cuestionaron el mecanismo utilizado para determinar los nuevos valores y aseguraron que la tarifa fue aprobada sin un estudio de costos y sin que los propios taxistas fueran recibidos previamente para discutir el incremento.

Con los nuevos valores, la bajada de bandera diurna pasará a costar $937 y la nocturna trepará hasta los $1.124. Además, cada ficha por minuto de espera o por cada 130 metros recorridos tendrá un valor de $93 durante el día y de $111 durante la noche.

La tarifa nocturna se aplicará de lunes a viernes entre las 22 y las 6, además de sábados, domingos y feriados nacionales y provinciales inamovibles. En esos horarios y jornadas, viajar en taxi será un 20% más caro.

La actualización fue aprobada con los ocho votos del bloque Por San Luis. Dentro del Frente Justicialista hubo posiciones diferentes: tres concejales votaron en contra y dos se abstuvieron.

El presidente de la comisión de Transporte, Fernando Aguilera, justificó el incremento en la evolución de la inflación provincial. Señaló que el IPC San Luis acumuló una variación del 5,49% durante abril, mayo y junio y recordó que la normativa permite actualizar periódicamente las tarifas.

“Con esta medida buscamos mantener un equilibrio entre la sostenibilidad de la actividad y la accesibilidad del servicio para los vecinos y vecinas”, argumentó.

“Un aumento más para todos los puntanos”

Tras la sesión, el concejal Juan Martín Divizia cuestionó tanto el incremento como la manera en que fue tratado.

“Un aumento más para todos los puntanos y puntanas”, resumió y puso el foco en un dato que, según sostuvo, faltó en la discusión: conocer realmente cuánto cuesta mantener un taxi funcionando.

Divizia aseguró que se aprobó “una tarifa de taxi sin haber recibido ningún taxista” y afirmó que los trabajadores del sector “casi que no sabían que se iba a aumentar ni cuánto”.

El concejal, que se abstuvo de emitir su voto, cuestionó además que la actualización se haya realizado por el mecanismo periódico establecido y no a partir de un análisis específico de la actividad.

“No nos parece que esté bien la manera, el método”, señaló. Y agregó que debería existir un estudio para determinar “cuánto le sale a un taxista prender el auto”, pero también incorporar a la discusión la realidad económica de quienes utilizan el servicio.

Allí ubicó el aumento dentro de un escenario más amplio: también subirá el boleto del transporte urbano de pasajeros mientras, según planteó, los ingresos no acompañan el ritmo de las tarifas.

“Va a subir el colectivo ahora, suben los taxis, los salarios están planchados, entonces necesitamos hacer un análisis realmente integrador de la situación. No es solamente una simple tarifa”, sostuvo.

Taxis, colectivos y aplicaciones

Divizia también volvió a poner sobre la mesa una discusión que el Concejo mantiene pendiente: la convivencia entre taxis, transporte urbano y aplicaciones de viajes.

Para el edil, San Luis necesita avanzar en una regulación que contemple los cambios tecnológicos y brinde reglas claras tanto a los trabajadores tradicionales como a quienes utilizan plataformas.

“La tecnología, la modernidad nos está golpeando la puerta. San Luis siempre fue pionero en estas cuestiones”, afirmó.

Advirtió, además, sobre algunas de las contradicciones que actualmente existen. Según señaló, hay taxistas que utilizan aplicaciones pese a las restricciones de la normativa y servicios como Uber Moto que no están contemplados específicamente dentro de la regulación vigente.

Por eso consideró necesario discutir un marco que contemple a usuarios, conductores y propietarios de vehículos sin que la incorporación de nuevas tecnologías implique perjudicar a alguno de los sectores.

“No para perjudicar a nadie, pero sí abrir la puerta a las nuevas tecnologías, aceptar la modernidad y realmente poder hablar de estos temas”, sostuvo.

Divizia recordó que la discusión sobre las aplicaciones lleva años dentro del Concejo y reclamó avanzar con una regulación que permita que quien utiliza un taxi o una plataforma pueda viajar seguro y que los conductores cuenten con garantías jurídicas para trabajar.

Mientras ese debate continúa pendiente, lo concreto para el usuario llegará directamente al bolsillo. El último incremento de los taxis había sido aprobado el 9 de abril y fue del 9%. Entonces la bajada de bandera diurna quedó en $888 y la nocturna en $1.066.

Ahora llega otro 5%. Son dos aumentos en 2026 y un nuevo costo para trasladarse por la ciudad, en momentos en que también está previsto el incremento del boleto de colectivo. La discusión que quedó abierta en el recinto es si actualizar tarifas siguiendo la inflación alcanza para hablar de equilibrio cuando, del otro lado, están los ingresos de quienes tienen que pagarlas.