“Nuestro compromiso es fortalecer y promover la actividad cervecera en su conjunto”

La Asociación Civil Cerveceros Unidos San Luis envió a El Diario de la República un escrito donde detallan las acciones que vienen realizando para apuntalar al movimiento de productores y, de igual modo, aclarar cuestionamientos que se han hecho públicos en torno a la organización de la Fiesta de la Cerveza Sanluiseña.

"Consideramos necesario realizar algunas aclaraciones respecto de la información que ha circulado recientemente sobre la actividad cervecera. En primer lugar, queremos dejar en claro que nuestra Asociación no tiene ni responde a ninguna bandera política. Nuestro trabajo no está condicionado por quién esté al frente del Gobierno ni responde a ningún espacio partidario", indica el texto.

"Somos una comunidad cervecera que viene trabajando desde hace tiempo por el desarrollo y fortalecimiento del sector. Nuestro objetivo es promover la producción local, acompañar a los productores, generar espacios para el crecimiento de la actividad y fomentar la cultura cervecera en San Luis", agrega.

"En el caso de la Fiesta de la Cerveza Sanluiseña, se generó un formulario de inscripción abierto a cualquier cervecería que produzca dentro del territorio de la provincia de San Luis. La convocatoria también contempló a foodtrucks y artesanos, por lo que estuvo abierto a productores y emprendedores en general. Estos formularios se difunden públicamente a través de nuestras redes sociales y grupos de WhatsApp, de manera que cualquier interesado pueda acceder a la información y manifestar su intención de participar", puntualiza el escrito.

"Respecto de la mesa sectorial para cerveceros y afines, también aclaramos cómo surgió esa iniciativa. En una oportunidad, tres representantes de nuestra Asociación viajaron desde San Luis hasta San Francisco, donde se estaba desarrollando una mesa sectorial frutihortícola. Al observar ese espacio de trabajo y diálogo entre los distintos actores de un sector productivo, consideramos oportuno acercar una nota a las autoridades del ministerio que se encontraban presentes, planteando la posibilidad de generar también una mesa sectorial para cerveceros y afines", menciona.

"En ese momento solo tres cerveceros estaban presentes en el lugar. Por eso pusimos todo nuestro esfuerzo para que esa nota llegara a las autoridades correspondientes y para que la comunidad cervecera pudiera contar con un espacio propio de diálogo y trabajo. Esa iniciativa nunca fue pensada para beneficiar exclusivamente a nuestra Asociación. Todo lo contrario: el objetivo fue generar una mesa que pudiera incluir a toda la comunidad cervecera y a los sectores afines, independientemente de que formen parte o no de nuestra Asociación", precisa.

"En la provincia de San Luis existen tres asociaciones vinculadas al sector cervecero: una correspondiente al norte de la provincia y dos con representación en San Luis Capital. Por eso consideramos que cualquier iniciativa que busque fortalecer la actividad debe contemplar a la comunidad cervecera en su conjunto y no solamente a una organización. De igual modo, consideramos positivo que el Estado acompañe y apoye al sector cervecero y sus iniciativas. Lo que defendemos es que las oportunidades vinculadas al desarrollo de la actividad puedan ser accesibles para toda la comunidad cervecera, independientemente de la asociación a la que pertenezca cada productor, o incluso de que no forme parte de ninguna", manifiesta el texto.

"Nuestro trabajo apunta justamente a eso: generar espacios abiertos, transparentes y accesibles, promover la producción local y fortalecer la cultura cervecera en toda la provincia. Por eso también queremos dejar claro que ninguna de estas acciones tiene una finalidad política. Seamos o no una asociación formalmente constituida, somos parte de una comunidad cervecera que viene trabajando y que va a seguir trabajando por el desarrollo del sector en San Luis. Ese es nuestro compromiso: con los productores, con la actividad cervecera local y con toda la comunidad que forma parte de ella", concluye el documento.