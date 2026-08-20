Exigen respuestas al Municipio por la obra frenada en calle Héroes de Malvinas

Mientras el Municipio tomó la decisión de adoquinar la cuadra donde vive el intendente, otros puntos como Héroes de Malvinas están en el olvido. Foto: Corredor Noticias.

La pavimentación de la calle Héroes de Malvinas en Villa de Merlo se encuentra completamente paralizada, lo que ha encendido las alarmas entre los residentes de la zona y reavivado el debate político local.

Ante el malestar creciente, los concejales Lucía Miranda, Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué formalizaron un pedido de informes ante el Concejo Deliberante para exigir explicaciones detalladas al Departamento Ejecutivo municipal sobre la situación del proyecto.

La iniciativa legislativa busca transparentar el estado de la obra y conocer las razones precisas del freno, indagando si la interrupción responde a dificultades financieras, falta de insumos o inconvenientes logísticos.

Asimismo, los ediles solicitaron un cronograma oficial que establezca fechas concretas para la reanudación de las tareas, la fecha estimada de finalización y una rendición de cuentas sobre los fondos ejecutados hasta la fecha junto a la modalidad de contratación empleada.

Por otra parte, los representantes opositores remarcaron el trastorno diario que sufren las familias frentistas del barrio, quienes se ven imposibilitadas de ingresar o retirar sus vehículos de sus garajes a causa de las zanjas y los desniveles del terreno.

Debido a esta problemática, exigieron la inmediata implementación de un plan de contingencia provisorio que garantice la accesibilidad mientras la arteria permanezca en obra.

Finalmente, los ediles señalaron que, si bien las autoridades municipales habían argumentado semanas atrás que la inactividad obedecía a simples pausas operativas, la falta de movimiento en el sector se ha prolongado sin avances visibles, dejando a los vecinos en un escenario de total incertidumbre sobre el futuro de su calle.