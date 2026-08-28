El Icon de Geely con destino deportivo en el TC 2000

La automotriz china suma un modelo más en el mercado argentino, el Icon; un SUV del segmento B que tiene un diseño geométrico futurista. Este es el segundo ejemplar de la marca en el país, con la particularidad de que este modelo sólo se ha vendido en Asia, principalmente en China mismo. Por tanto, se convierte la Argentina en el primer mercado de América Latina en recibirlo, al igual que el primero en hacerlo por fuera del continente asiático.

Con una longitud de 4,35 metros, un ancho de 1,81 metros y una altura de 1,62 metros, el Icon se ubica dentro de la categoría de los SUV B compactos. En cuanto a distancia entre ejes, ronda los 2,64 metros, que permite una configuración confortable, de cinco puertas y cinco plazas.

La versión de este modelo que arribará al mercado argentino será el full, la más altamente equipada de la gama. Por eso mismo, viene con una pantalla multimedia interactiva de 12,3 pulgadas, uno de los elementos más destacados del equipamiento interior.

En cuanto a la seguridad, posee un sistema de asistencias a la conducción (ADAS) completo, un paquete de tecnologías orientadas a apoyar al conductor en distintas situaciones de manejo y que mejoran la seguridad activa del Icon.

El conjunto mecánico que trae consigo es de un motor naftero 1.5L turbo que otorga hasta 177 CV, asociado a una caja de marchas automática de doble embrague de siete velocidades.

Aún con más detalles técnicos y de equipamiento por conocer, el Icon ya está disponible en las 19 concesionarias que Geely tiene en el país, a un valor anunciado de 30.800 dólares. Contará con financiamiento exclusivo de Banco Santander y garantía oficial de la fábrica.

Por último, todo apunta que, para acompañar a este desembarco en el mercado automotor argentino, la automotriz china también ingresará con este modelo en el deporte motor, presentando un par de unidades en la categoría TC2000.