El salario estatal cayó un 40,5% y la mora crediticia se multiplicó por 3,4 en dos años

El salario de los empleados públicos cayó un 40,5% en lo que va del gobierno de Javier Milei y la mora crediticia se elevó 3,4 veces en los últimos dos años, según reflejó un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires.

El reporte expuso que la pérdida del poder adquisitivo derivó en un marcado incremento del sobreendeudamiento, ya que la tasa de empleo público en mora crediticia irregular se multiplicó por 3,4, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.

La gravedad de la situación radica en que el 80,7% de los estatales en situación irregular se encuentra en riesgo alto o en condición irrecuperable, lo que vuelve materialmente imposible regularizar las deudas con los ingresos corrientes.

La dificultad financiera afecta particularmente a los sectores de Seguridad y Defensa. Entre los organismos, encabeza la lista el Estado Mayor General del Ejército con un 30,1% de mora, seguido por el Servicio Penitenciario Federal con un 28,5% y la Policía Federal Argentina con un 24,2%.

A nivel territorial, el reporte revela una marcada asimetría entre el centro del país y las provincias del Norte y la Patagonia, donde el incumplimiento trepa hasta el 29,38% en La Rioja, el 28,69% en Formosa y el 28,55% en Santa Cruz. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra el indicador más bajo, con un 9,56%.

Asimismo, el informe precisa que los trabajadores recurrieron al crédito para afrontar gastos cotidianos como comida, alquileres, servicios públicos y medicamentos. Además, señaló que el recorte de los ingresos empujó a miles de estatales fuera del sistema bancario hacia plataformas digitales y financieras con elevadas Tasas Efectivas Anuales.

Si bien el Banco Nación se mantiene como el mayor acreedor en volumen, con 24.407 trabajadores en mora y un 8,56% de tasa, las entidades privadas son un foco de preocupación. Naranja Digital registra un 31,86% de morosidad, mientras que la fintech de préstamos rápidos Moni Online exhibe una tasa de incobrabilidad récord del 60,53%.

En cuanto al perfil sociodemográfico, el informe revela que la mora se concentra en los tramos etarios con mayores cargas familiares, abarcando a 9.818 trabajadores civiles entre los 36 y los 55 años.

Agencia Noticias Argentinas.