"El gobierno de Milei es el más desmalvinizador de la historia democrática"

Guillermo Carmona, abogado, ex diputado nacional y quien ocupó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur entre el 24 de septiembre de 2021 y el 10 de diciembre de 2023, rompió el silencio y se refirió a la cadena nacional donde el presidente Javier Milei comunicó un DNU para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y un decreto para acelerar sanciones contra las petroleras que operan en Malvinas. Para Carmona, el anuncio es la confesión de un fracaso.

Expresó, en diálogo con El Diario de la República, que “la cadena nacional de Milei ha revelado los gravísimos incumplimientos que durante casi tres años ha tenido la administración mileísta en relación con la cuestión Malvinas y esto se manifiesta especialmente en un punto muy crítico como es el de la exploración y explotación hidrocarburífera en el yacimiento León Marino al norte de las islas Malvinas. Han sido tres años de inacción que han sido aprovechados por el Reino Unido, por el colonialismo británico para avanzar en su posición colonialista".

"El gobierno más desmalvinizador"

Carmona sostiene que no se aplicaron leyes que ya existen y que son herramientas contundentes. La Ley 26.659 de 2011, conocida como Ley Pino Solanas, y su modificatoria Ley 26.915 de 2013, que incorpora penas de 5 a 10 años de prisión para quien busque hidrocarburos sin autorización y de 10 a 15 años para quien los extraiga, más multas millonarias e inhabilitación para operar.

"El compromiso que hoy expresa Milei no logra disimular los gravísimos incumplimientos de las leyes 26.659, 26.915 y sus actuales manifestaciones confirman que el gobierno de Milei ha sido hasta el día de ayer y probablemente lo siga haciendo el gobierno más desmalvinizador de la historia democrática argentina", afirmó.

El blanco es el proyecto León Marino / Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que según el ex funcionario ya lleva meses trabajando al norte de las islas.

En su declaración exclusiva para El Diario, Carmona marcó la agenda:

1-Firmeza legal: "Tenemos que seguir exigiendo que se cumplan las leyes que están vigentes, que se continúen los procedimientos que fueron iniciados en nuestra última gestión, procedimientos sancionatorios contra las empresas que operan ilegalmente allí y contra los directivos".

2. Propuesta para 2027: "Tenemos que sostener una agenda propositiva de decir muy claramente qué es lo que vamos a hacer cuando en diciembre del 2027 asumamos el gobierno nacional".

3. Exigencia a Israel: "Es muy importante que nos paremos en un lugar de exigencia hacia el gobierno de Israel, al gobierno de Netanyahu, para que realice las acciones necesarias en función de que Navitas Petroleum se retire de Malvinas. No es cierto que el gobierno de Israel no pueda hacer nada, esta empresa y sus directivos tienen fuertísimos vínculos con la política israelí".

4. Frenar el saqueo: "Hay que poner restricciones expresas a nuevas inversiones británicas, estadounidenses e israelíes en las islas Malvinas. No puede ser que se lleven nuestros recursos estratégicos empresas de los países que están promoviendo acciones ilegales en nuestro territorio".

5. Denunciar el pacto Mondino-Lammy: "Es necesario dejar sin efecto, denunciar el pacto Mondino-Lammy, un pacto de la vergüenza, un pacto de cooperación del gobierno de Milei con el colonialismo británico".

Por qué San Luis tiene un interés especial, como toda la República Argentina, pero con nombre y apellido puntano.

Son 8 los puntanos que dejaron sus vidas en Malvinas. Son los héroes del Crucero ARA General Belgrano y de las batallas del Atlántico Sur que no volvieron a ver las sierras. Son los sobrevivientes que hoy caminan por San Luis, por Villa Mercedes, por el Conlara, con la mochila de Malvinas siempre puesta.

Cuando Carmona habla de recursos estratégicos que se llevan y de soberanía que se abandona, acá se entiende distinto. Porque cada barril que se extrae sin permiso en León Marino es también un barril que les pertenece a las familias de esos puntanos que quedaron de guardia eterna en el mar austral.