Visita papal, colecta solidaria y conferencia: las novedades del Obispado

Con el Santo Cristo de la Quebrada. El Obispo brindará una conferencia de prensa el lunes, donde dará detalles de lo que fue su encuentro con el Papa. Foto: Obispado de San Luis.

El Obispado de San Luis difundió una serie de gacetillas informativas que combinan importantes convocatorias para la comunidad católica, destacándose los preparativos para la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina, el desarrollo de la Colecta Nacional Más por Menos y una próxima conferencia de prensa institucional.

En primer lugar, la Iglesia habilitó el proceso de preinscripción para aquellos fieles que deseen sumarse como voluntarios en la Visita Apostólica del Sumo Pontífice. Bajo el lema de su encíclica Magnifica Humanitas, la convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos o con residencia en el país, de entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Los interesados en aportar su disponibilidad y talentos para coordinar la llegada del Papa pueden registrarse formalmente a través del sitio oficial de acreditaciones de la Conferencia Episcopal (https://acreditaciones.episcopado.org/voluntarios).

En paralelo, durante este fin de semana del 12 y 13 de septiembre, se lleva adelante el tramo central de la Colecta Nacional "Más por Menos", una de las campañas solidarias de mayor envergadura del país organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas.

Bajo el lema "Compartir con alegría, esperanza de muchos", las parroquias y comunidades de todo el territorio diocesano despliegan la recolección de fondos destinados a paliar las dificultades de las poblaciones más postergadas del interior, financiando comedores, proyectos educativos, viviendas y centros de salud.

Por último, desde el ámbito eclesiástico local se anunció que el lunes a las 11 horas, el obispo Gabriel Barba brindará una conferencia de prensa. Durante el encuentro con los medios, las autoridades abordarán detalles sobre la reciente audiencia y la entrega de la imagen del Cristo de la Quebrada al Papa León XIV, además de profundizar en las expectativas ante la inminente visita papal al país.