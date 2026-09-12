  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Lunes 14 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Lunes 14 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Oportunidad

Con sólo $100.000 ya se puede reservar la Yamaha Crypton Finn

La preventa se abre en toda la red de concesionarios oficiales del país. Las primeras 1.200 unidades señadas durante septiembre incluyen el primer servicio de mantenimiento sin cargo, y las entregas comienzan en octubre.

Por redacción
| 12 de septiembre de 2026

Yamaha Motor Argentina abre la venta convencional de la nueva Crypton Finn 115 con un mecanismo de reserva simple: con una seña de $100.000 en cualquier concesionario oficial, el cliente asegura su unidad dentro de la primera tanda de entregas, de cupos limitados y prevista para octubre.

 

 

La Crypton Finn renueva uno de los modelos más elegidos por quienes usan la moto todos los días para trabajar, estudiar y moverse. La nueva generación llega con motor de 115cc con inyección electrónica, una tecnología que mejora la respuesta en frío, optimiza el consumo y reduce las necesidades de mantenimiento frente a los sistemas convencionales.

 

 

 

 

 

Además, incorpora tablero digital, faros led y frenos UBS. El lanzamiento se apoya en uno de los diferenciales más fuertes de la marca: 5 años de garantía oficial, un respaldo que acompaña al usuario durante toda la vida útil de la moto y que refuerza el compromiso de Yamaha con la confiabilidad y el valor de reventa de sus productos.

 

 

 

Dos formas de acceder al modelo

 

Venta convencional. Se reserva con una seña de $100.000 en cualquier concesionario oficial.

 

El precio sugerido al público es de $3.690.000 y las entregas comienzan en octubre.

 

Las primeras 1.200 unidades señadas durante septiembre incluyen el primer servicio de mantenimiento sin cargo.

 

Las reservas de la venta convencional se toman desde hoy en toda la red de concesionarios oficiales Yamaha del país. 

 

 

Más información en sitio web y en las redes oficiales de la marca.

 

https://landings.yamaha-motor.com.ar/crypton-finn

 

 

Plan de Ahorro. La preventa exclusiva a través de Plan de Ahorro Yamaha permite acceder al modelo en 60 cuotas desde $74.299, sin necesidad de seña ni pago inicial. Es la alternativa para quienes priorizan la cuota mensual por sobre el tiempo de entrega. 

 

 

Más información en sitio oficial de Plan de Ahorro.

 

https://landings.yamaha-motor.com.ar/plan-crypton-finn

 

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo