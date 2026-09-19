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Juegos Suramericanos

Camila Schaffer cerró su participación en la selección de Gimnasia rítmica

La gimnasta puntana salió a la pista el viernes y el sábado y tomó experiencia en otra competencia internacional. El domingo debuta "El Puly" Villegas.

Por redacción
| Hace 3 horas

La gimnasta puntana Camila Schaffer cerró sus participación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe en la prueba 3 aros y dos clubes junto a la selección nacional de Gimnasia rítmica. La perfomance completó la exhibición que había hecho el viernes en 5 pelotas.

 

 

El equipo celeste y blanco obtuvo 18.950 en la perfomance sabatina y quedó en el sexto lugar, sin posibilidades de clasificar. Quienes pasaron a la siguiente ronda y lucharán por las medallas son las brasileñas, las colombianas, las venezolanas y las chilenas.

 

 

 

Con el paso de Camila ya son dos los deportistas de la provincia que compitieron en  Santa Fe, tras la carrera de ruta de Tomás Moyano, en ciclismo. El domingo debuta Alfredo “Puly” Villegas, una esperanza concreta de medalla para los argentinos.

 

 

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