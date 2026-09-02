El pistacho supera las 9.000 hectáreas plantadas en Argentina

El cultivo de pistacho superó las 9.000 hectáreas plantadas en la Argentina, con alrededor de 3 millones de árboles, en medio de una expansión de la actividad impulsada por la demanda internacional, una cifra que dio a conocerse en el marco del Día de la Industria.

La producción comenzó a ganar espacio entre las alternativas de inversión agroindustrial de largo plazo, con San Juan como uno de sus principales polos, aunque el desarrollo también alcanza a otras zonas del país con condiciones aptas para el cultivo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la demanda internacional de pistacho registra un crecimiento promedio del 6,5% anual, mientras que el retorno económico estimado de este tipo de proyectos se ubica entre el 14% y el 20%.

El desarrollo de una plantación, sin embargo, requiere una planificación de largo plazo, debido a que los árboles necesitan varios años de trabajo antes de alcanzar su plena capacidad productiva.

La expansión de la superficie cultivada también moviliza actividades vinculadas con la preparación y manejo de las fincas, los servicios especializados, la cosecha, el procesamiento y la comercialización.

En ese escenario, desde AgroFides, firma dedicada al desarrollo de proyectos productivos a gran escala, señalaron que el pistacho comenzó a captar mayor atención entre quienes buscan inversiones asociadas a la producción agroindustrial.

“El pistacho empezó a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las alternativas de inversión productiva. Es un negocio que requiere tiempo y planificación, pero que tiene detrás un mercado que sigue demandando”, explicó Juan Ignacio Ponelli, CEO y fundador de AgroFides.

El crecimiento abre además una oportunidad para las economías regionales, debido a que la cadena no se limita a la producción primaria, sino que incorpora distintas etapas y servicios hasta llegar al procesamiento y la comercialización.

Ponelli consideró que existe una “oportunidad concreta” para que la Argentina continúe creciendo en este mercado y planteó que el desafío será acompañar la expansión con conocimiento, tecnología y una cadena productiva cada vez más desarrollada.

De esta manera, el pistacho comienza a consolidar un espacio dentro del mapa agroindustrial argentino, sostenido por el aumento de la superficie implantada, las perspectivas de la demanda externa y el desarrollo de nuevos proyectos productivos.