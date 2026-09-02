ATE exige recomposición salarial y mejoras laborales al Municipio de San Luis

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis presentó una nota formal dirigida al intendente de la ciudad capital, Gastón Hissa, para exigir una recomposición salarial urgente dirigida a todo el personal municipal y a los trabajadores beneficiarios del programa Ayuda Económica.

Desde el gremio alertaron sobre la marcada pérdida del poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023, señalando que la falta de actualización salarial frente a la inflación ha llevado a un alto nivel de endeudamiento en los hogares de los empleados comunales.

Entre los puntos exigidos en el documento presentado ante el Ejecutivo municipal se destacan:

Recomposición salarial urgente para la totalidad de la planta municipal y trabajadores de Ayuda Económica.

Pase al salario básico de todas las sumas no remunerativas.

Recategorización del personal de manera transparente y sin discriminación, con prioridad para quienes estén próximos a jubilarse.

Entrega inmediata de indumentaria laboral, garantizando las dos mudas anuales que establece la normativa, denunciando que en los últimos tres años solo se entregó una.

Cese del hostigamiento y la violencia laboral en las dependencias municipales.

Cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en todos los sectores de trabajo.

Asimismo, ATE anunció que iniciará una serie de recorridas por los distintos centros de trabajo para relevamiento de condiciones laborales y contacto directo con los empleados. Desde el sindicato sostuvieron que el Municipio cuenta con los recursos necesarios para atender las demandas y advirtieron que, de no obtener respuestas satisfactorias, avanzarán con medidas de fuerza consensuadas colectivamente.