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SAN LUIS - Lunes 21 de Septiembre de 2026

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Ajedrez de alto nivel

Claudia Amura fue confirmada para el Sudamericano de Montevideo

La Gran Maestra, campeona argentina vigente, jugará el Sudamericano 2026 en Montevideo entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre. Lo anunció la Confederación de Ajedrez de América.

Por redacción
| Hace 4 horas

Cuando se habla de ajedrez en el mundo, se habla de San Luis. Y cuando se habla de San Luis en el mundo del ajedrez, se habla de ella.

 

 

Claudia Amura acaba de ser confirmada para el Campeonato Sudamericano Absoluto y Femenino 2026 que se jugará del 30 de octubre al 6 de noviembre en Montevideo, en los festejos de los 100 años de la Federación Uruguaya.

 

 

La Confederación de Ajedrez de América ya la anunció como la gran figura femenina del torneo, y no es para menos. Claudia es la mujer que rompió todos los techos: primera iberoamericana en ser Gran Maestra, N°1 de América, N°12 del mundo, 7 veces campeona sudamericana y ahora 6 veces campeona argentina en cinco décadas distintas (1985, 1987, 1988, 1989, 2014 y 2026), tras consagrarse invicta hace días en Vicente López.

 

 

Pero para la provincia es mucho más que títulos. Es la que eligió San Luis para vivir, para formar su familia junto a Gilberto Hernández, para enseñar. Fue pieza clave para llevar el ajedrez a cada escuela, a cada paraje, a cada barrio. La que ayudó a que cientos de puntanos aprendan a mover un alfil.

 

 

 

Tiene 55 años y sigue compitiendo como si tuviera 15. Acaba de asumir como capitana de la Selección Femenina de México para la Olimpiada Mundial y ahora va por su octavo título sudamericano. Montevideo la espera.

 

 

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