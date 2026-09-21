Claudia Amura fue confirmada para el Sudamericano de Montevideo

Cuando se habla de ajedrez en el mundo, se habla de San Luis. Y cuando se habla de San Luis en el mundo del ajedrez, se habla de ella.

Claudia Amura acaba de ser confirmada para el Campeonato Sudamericano Absoluto y Femenino 2026 que se jugará del 30 de octubre al 6 de noviembre en Montevideo, en los festejos de los 100 años de la Federación Uruguaya.

La Confederación de Ajedrez de América ya la anunció como la gran figura femenina del torneo, y no es para menos. Claudia es la mujer que rompió todos los techos: primera iberoamericana en ser Gran Maestra, N°1 de América, N°12 del mundo, 7 veces campeona sudamericana y ahora 6 veces campeona argentina en cinco décadas distintas (1985, 1987, 1988, 1989, 2014 y 2026), tras consagrarse invicta hace días en Vicente López.

Pero para la provincia es mucho más que títulos. Es la que eligió San Luis para vivir, para formar su familia junto a Gilberto Hernández, para enseñar. Fue pieza clave para llevar el ajedrez a cada escuela, a cada paraje, a cada barrio. La que ayudó a que cientos de puntanos aprendan a mover un alfil.

Tiene 55 años y sigue compitiendo como si tuviera 15. Acaba de asumir como capitana de la Selección Femenina de México para la Olimpiada Mundial y ahora va por su octavo título sudamericano. Montevideo la espera.