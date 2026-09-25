En Argentina hubo 5.209 suicidios en un año y San Luis tiene la segunda tasa más alta

Una cifra que obliga a mirar de frente una emergencia que no está en la agenda oficial tanto nacional como provincial. Según el informe Estadísticas Criminales 2025 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, durante 2025 la Argentina registró 5.209 suicidios frente a 4.249 en 2024. Es un aumento de 22,6 por ciento interanual.

La tasa nacional pasó de 9,7 a 11,8 cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial de 9,1 que informa la Organización Mundial de la Salud. Es la cifra más alta desde que se mide la serie en 2016. Desde 2022, el suicidio ocupa el primer lugar entre las muertes violentas externas, por encima de homicidios dolosos y siniestros viales.

La comparación con nuestras tragedias históricas dimensiona la emergencia. AMIA tuvo 85 víctimas, la Embajada de Israel 22 y el bombardeo de Plaza de Mayo más de 300. Juntas suman alrededor de 407 muertes. 5.209 suicidios es más de 12 veces esa cifra. Casi dos tragedias de Once por semana durante un año.

San Luis en alerta roja.

San Luis registró en 2025 una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país, solamente detrás de Entre Ríos con 20,8. Fueron 96 casos en la provincia, una cada 3,8 día, es decir, 10 casos más que en 2024, cuando habían sido 86.

No es un pico aislado. La tasa provincial pasó de 16,3 en 2023 a 17,5 en 2024 y a 18,9 en 2025. Tres años consecutivos de aumento.

Desde 2017 el incremento es de 152,6 por ciento, uno de los más altos del país.

Los jóvenes en el centro.

A nivel nacional y provincial, los adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años son el grupo donde más crece.

Desde 2022, el suicidio se volvió la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años y desplazó a los accidentes de tránsito. A nivel nacional, el 45,3 por ciento de las víctimas de 2024 fueron adolescentes y jóvenes.

Las preguntas que surgen: ¿Qué futuro se les está ofreciendo a los chicos? ¿Qué les ofrece un sistema automatizado que ya no los necesita para producir y un sistema de salud que no los contiene?.

Las cifras drásticas que no se ven en la tasa de San Luis.

La estadística de 96 muertes muestra solo una parte. Detrás hay una demanda que explota en guardias y en el 911.

Durante el primer semestre de 2025 se registraron 292 intentos de suicidio en la población juvenil, de acuerdo con datos difundidos por el Hospital Central “Ramón Carrillo” y mencionados en la Legislatura provincial.

A ese dato se suman más de 900 llamadas al 911 relacionadas con situaciones límite vinculadas con la salud mental durante 2025. La cifra fue informada por la ministra de Salud Teresa Nigra durante el Congreso Provincial sobre Prevención del Suicidio realizado en septiembre.

Son instancias distintas de contacto entre la crisis y el sistema, pero observadas en conjunto muestran el colapso.

¿Qué no está haciendo la política pública de Poggi?

En febrero de 2025, al adjudicar la obra del Hospital de Salud Mental, el gobernador Claudio Poggi aferrado a su manía del retrovisor, pidió disculpas en nombre del Estado “por tantos años de abandono de la salud mental en San Luis”. Pero el presupuesto no acompañó ese reconocimiento.

San Luis destina solo 1,38 por ciento del presupuesto del Ministerio de Salud a salud mental, cuando la recomendación técnica es llegar al 10 por ciento.

A esto se suma que el sistema público demora hasta tres meses para dar turnos para atención psicológica, caso difundido por El Diario de la República.

Hay fuga de profesionales al privado y el costo termina siendo impagable. Asistir a terapia de manera particular en San Luis puede costar alrededor de 100 mil pesos al mes por cuatro sesiones, dado que el Colegio de Psicólogos fijó el valor de referencia en 25 mil pesos por consulta. Un relevamiento local indica que el 43 por ciento de los puntanos no pueden acceder a espacios terapéuticos por el costo económico.

¿Qué debería hacer San Luis?

Plan provincial de prevención con metas y presupuesto. Guardias de salud mental de 24 horas en hospitales cabecera del interior, no solo en capital. Dispositivos intermedios y casas de medio camino para externación asistida.

Capacitación obligatoria docente para detección temprana en secundarias, donde está el grupo de 15 a 29 que más crece. Línea provincial gratuita y observatorio de datos desagregados por edad y por localidad.

El Gobierno anunció en 2025 la ampliación del Hospital de Salud Mental con una inversión de 2.554 millones de pesos y la creación de un Centro de Control Contra Suicidios, con finalización prevista para febrero de 2027, pero mientras tanto el 911 sigue recibiendo más de 900 llamadas por situaciones límite.

San Luis hoy tiene 96 suicidios en un año, segunda tasa más alta del país, 292 intentos juveniles en solo seis meses y más de 900 llamadas al 911. Y tiene 1,38 por ciento del presupuesto de Salud para salud mental.

- SI VOS O ALGUIEN QUE CONOCÉS ESTÁ SUFRIENDO, PEDÍ AYUDA: HABLAR SALVA.

Centro de Asistencia al Suicida: 135

En San Luis: Guardia del Hospital de Salud Mental y 107 ante emergencia

Si hay riesgo inminente, llamá al 911