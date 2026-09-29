Denuncian jornadas de hasta 26 horas y horas extras impagas en una panadería

Una exempleada de la panadería Castro Hermanos y la madre de un joven que realizó trabajos ocasionales en el establecimiento denunciaron públicamente jornadas que se extendían mucho más allá de lo acordado y pagos que no reconocían las horas trabajadas. Uno de los testimonios también puso bajo cuestionamiento las condiciones de higiene en las que, según la trabajadora, se elaboraban alimentos destinados a escuelas para el programa PANE..

Maricel relató que ingresó alrededor del 28 de julio y permaneció un mes y una semana. Según explicó, le habían ofrecido un sueldo de $600.000 mensuales y jornadas de no más de ocho horas. Sin embargo, aseguró que los horarios fueron muy distintos: “Estuve días que trabajé 26 horas, 20 horas, 18 horas, 12 horas”.

La mujer sostuvo que el acuerdo contemplaba un pago de $30.000 por jornada, que debía duplicarse si superaba las ocho horas. Al dejar el trabajo, calculó que le correspondían casi $900.000, pero afirmó que recibió únicamente $600.000 y que tuvo que insistir durante varios días para cobrar.

“Me terminaron pagando el 16 de septiembre”, señaló. De acuerdo con su relato, la fecha de pago prevista era entre el 1 y el 10. Atribuyó su renuncia a la acumulación de jornadas extensas, malos tratos y condiciones laborales que consideraba inaceptables.

También describió restricciones para descansar, comer e ir al baño. Aseguró que habitualmente debían desayunar de pie y con rapidez, y que durante las jornadas de elaboración de sándwiches, que podían superar las doce horas, tenían entre quince y veinte minutos para almorzar.

Su denuncia incluyó las condiciones de higiene. Maricel afirmó que en la panadería preparaban pedidos para colegios y que había comunicado las irregularidades al PANE (Programa Alimentario Nutricional Escolar). “Nosotros hacíamos los pedidos que iban a los colegios”, expresó.

La exempleada dijo que fue contratada por una encargada identificada como Johana y que no conoció personalmente a los propietarios. Además, sostuvo que sus compañeros atravesaban situaciones similares y que trabajaban sin registración. Según planteó, algunos permanecían allí por necesidad económica: “Saben que contratando a la gente así en negro se agarran de eso, de la necesidad que la gente necesita un trabajo”.

El otro testimonio fue el de Adriana, madre de un joven que había concurrido a realizar una changa. Contó que le ofrecieron $30.000 por trabajar de 7 a 15, pero que terminó saliendo alrededor de las 20:30 o las 21.

La mujer relató que comenzó a preocuparse cuando pasó el horario previsto y su hijo no regresaba. Al comunicarse con él, recibió como explicación que debía quedarse hasta terminar las tareas. Según indicó, el primer día le habían pagado los $30.000 acordados, pero en una segunda jornada no recibió el dinero al retirarse.

Adriana aclaró que, después de su intervención, el joven cobró $40.000 al día siguiente por la tarde. También afirmó que un amigo de su hijo había recibido $20.000, pese a que le habían prometido $30.000 y había trabajado más horas de las previstas.

“No se merecen que los exploten”, expresó la madre, quien pidió a otras familias que se interioricen sobre las condiciones en las que trabajan sus hijos.