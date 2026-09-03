La baja del consumo impacta fuerte en las rotiserías y obliga a "bajar las persianas"

En San Luis se está vendiendo la mitad de comida que hace un año. Ese es el dato que repiten, con angustia, los dueños de rotiserías y casas de comidas de la capital y de Villa Mercedes.

No es que la gente no quiera comprar. Es que en la provincia el sueldo no alcanza. La familia puntana recortó hasta lo esencial: si antes pasaba tres veces por semana por la rotisería del barrio, hoy va una o ninguna. La vianda diaria se volvió un lujo.

El golpe en San Luis es triple y asfixia a los locales registrados por insumos que suben todos los días: En San Luis, el pollo, la carne, el aceite y la verdura aumentan semana a semana. El rotisero compra caro, no puede trasladar todo a precio y se queda sin margen.

En cuanto a los tarifazos energéticos la luz, gas y alquileres impagables en San Luis: Las boletas con tarifa comercial llegaron con montos que triplican lo del año pasado. En el microcentro de San Luis y en el centro de Villa Mercedes, los alquileres comerciales se fueron a valores que el mostrador no puede sostener. Trabajan para pagar el alquiler.

Además, se plantea la competencia desleal en los barrios de San Luis, dado que crece en todos los barrios de la capital, en Juana Koslay y en Villa Mercedes la venta de comida casera por WhatsApp y redes, sin habilitación municipal, sin control bromatológico, sin empleados en blanco. Para el comerciante que paga todo en regla en San Luis, es imposible competir.

Esto ya no es una amenaza. Las cámaras de comercio puntanas confirman que ya cerraron locales en el microcentro de San Luis y en Villa Mercedes. Persiana baja, freidora apagada y dos o tres familias que se quedan sin trabajo por cada local.

Y denuncian algo más: falta de diálogo con el gobierno provincial para buscar un alivio. La misma crisis que hoy golpea a las rotiserías ya se siente en San Luis en panaderías que venden menos pan, kioscos del centro que no reponen mercadería y locales nocturnos vacíos.

Si en San Luis, donde la rotisería es el salvavidas de la familia trabajadora, se vende 50% menos, es la señal más clara de que el consumo en la provincia se desplomó.