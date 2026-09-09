Dos chicas de San Luis FC y una puntana que juega en River van por el Sudamericano Sub 15

Con tres puntanas en su plantel, la selección argentina de fútbol femenino Sub 15 participa a partir del viernes de la Liga Evolución, una suerte de Copa América de la categoría que tendrá a las albicelestes como animadoras. En rigor, las futbolistas oriundas de la provincia son dos, Angelina Pérez y Luisina Destéfanis, a las que se suma Emeremi Dela Hanty, nacida en Salta aunque parte del plantel de San Luis Fútbol Club.

También en el conjunto local participa Luisina, quien ya debutó en la primera; en tanto que Angelina hace dos años y medio se radicó con su familia en Buenos Aires para jugar en River.

Junto a otras 17 deportistas, las chicas representarán al país en el torneo que comenzó el martes y que tuvo a Argentina con fecha libre en la primera jornada. El debut, entonces, será el viernes 11 a las 19 contra Uruguay. Luego jugarán el domingo contra Bolivia, el martes 15 contra Chile y la fase de grupos finalizará el jueves 17 contra Paraguay, las locales.

El torneo es sumamente exigente porque solo un equipo pasará de ronda y se enfrentará en la final con el ganador de la otra zona, donde están Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador.

El lunes, las chicas dirigidas por Ezequiel Vidal partieron del predio de Ezeiza y ya están en el país vecino, listas para afrontar su nuevo desafío.