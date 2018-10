“Lula sigue vivo en el corazón y en las mentes de los brasileños”

No fue fácil llegar a él, pero tras comunicaciones con diferentes representantes de prensa y hasta con su hijo Fred, Cooltura logró entrevistar a Fernando Haddad, el hoy candidato a presidente, el elegido para sustituir en el puesto al hombre más poderoso en las encuestas de Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva. Y no fue fácil porque hasta hace poco tiempo era una figura poco mediática en Brasil y en el resto del mundo. Hoy es portada en los principales diarios del país, pero sigue concediendo escasas notas en el exterior.

De pocas pero precisas palabras, este hombre de 55 años, profesor universitario, ex ministro de Educación de Lula (2005-2012) y ex alcalde de São Paulo (2013-2016), podría convertirse en el próximo presidente de Brasil. Eso, claro está, si Lula logra transferirle su intención de votos (entre un 37 y un 40% según las encuestas, muy por encima de los otros postulantes). Luego de ser inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral para participar en las elecciones, Lula da Silva tiene ahora el desafío de pasar la mayor parte de sus votos a Haddad, una tarea difícil pero no imposible: las encuestas son zigzagueantes en el contexto electoral que vive Brasil, pero algunos estudios afirman que por lo menos 2/3 de los votos que hubieran ido al ex presidente se trasladarán a su candidato, acompañado ahora en la vicepresidencia por Manuela D’Avila, ex candidata a presidente del Partido Comunista y aliada en estas elecciones con el Partido de los Trabajadores (PT).

De concretarse esa alternativa, Fernando Haddad podría pelear la presidencia en una primera vuelta que se realizará el fin de semana que viene y en un segunda, el 28 de octubre si fuera necesario. Sin embargo, hacer previsiones en el convulso contexto de las elecciones de Brasil es casi una lotería. Lo que sí es cierto es que hoy Haddad es el principal portavoz del mensaje de Lula, el candidato que no fue, pero que sin dudas podría haber sido el próximo presidente de Brasil.





Haddad le contó a Cooltura, en un excelente español, cuáles son las expectativas sobre las elecciones, habló de la actualidad del país, de los planes de gobierno de su partido y de cómo debería ser la relación de Brasil con los países de la región.

—Frente a las elecciones del 7 de octubre, ¿en qué escenario se encuentra Brasil?

—Estamos ante una situación de confrontación abierta, donde las fuerzas reaccionarias acastilladas en el Poder Judicial rasgan la Constitución y los principios mínimos del Derecho y buscan impedir que los sectores populares vuelvan al poder y, por eso, mantienen a Lula preso en Curitiba, sin que una sola prueba del crimen que él hubiera cometido sea presentada. El país está dividido. Y el actual gobierno, fruto de un golpe parlamentario, suma los peores índices de popularidad de la historia de la República.

—Mirando hacia atrás y teniendo en cuenta las medidas del actual gobierno interino de Temer, ¿qué le dejaron los gobiernos del Partido de los Trabajadores a Brasil y qué cree que se fue perdiendo en estos dos años?

—Los gobiernos del Partido de los Trabajadores promovieron una amplia acción en la Educación, en la Salud y colocaron a Brasil entre los principales países del mundo, además de reforzar los lazos comerciales y culturales de toda América Latina. Puede parecer poco, pero el gobierno del presidente Lula incluyó a 36 millones de brasileños (el equivalente a la población de Argentina) en la sociedad de consumo, alejándolos de la situación de miseria que vivían. El gobierno actual prefirió caminar en el sentido contrario, revocó derechos históricos de los trabajadores, impuso de forma autoritaria una reforma en la enseñanza media inocua y llevó al país a una situación de recesión económica y desempleo. Brasil pasó a tener de una hora para otra, más de 14 millones de desempleados.





—Su país enfrenta en la actualidad serios problemas de violencia, una economía en recesión, ¿cuáles serán en este sentido los desafíos del próximo presidente brasileño y cuál sería su política al respecto?

—Nuestro principal desafío es garantizar el pleno empleo. De esta forma vamos, como hicimos en 2008, a apostar en el mercado interno de consumo, apoyado por una política de crédito accesible. El gobierno federal debe intervenir directamente en la cuestión de la violencia urbana, marcada sobre todo por la fuerza del tráfico de drogas. Debe actuar específicamente en la protección de las fronteras y, en conjunto con los gobiernos de los países vecinos, actuar directamente en la producción y comercialización de drogas.

—Usted fue ministro de educación durante varios años, e impulsó junto a Lula importantes reformas para hacer la educación accesible a todos los sectores. ¿Cómo ve la educación hoy en Brasil?

—La educación brasileña bajo Lula enfrentó una gran transformación. Creamos indicadores de evaluación del aprendizaje de nuestros niños. Implantamos una política de financiamiento a la educación infantil y a la enseñanza media. Fortalecimos la educación técnica y profesional. Creamos más de 16 universidades federales que se sumaron a las 54 existentes. Una de ellas, en Foz do Iguaçu, con el objetivo de atraer a estudiantes de América Latina y crear un estándar continental de formación académica. Más de 2,5 millones de estudiantes brasileños recibieron por el Prouni becas de estudio en instituciones privadas de enseñanza superior.





—El liderazgo de Brasil en América del Sur es uno de los puntos estructurales de la política exterior de su país. Durante los gobiernos anteriores se dio un fuerte impulso a la relación de Brasil con el resto de los países de América del Sur. ¿Cuál debería ser la relación de Brasil con Argentina y el resto de los países de América del Sur?

—Brasil debe asumir nuevamente su posición de liderazgo en toda América Latina y recolocarse en el ámbito del Mercosur, por encima y más allá de la cuestión aduanera, buscando con Argentina, Uruguay y Paraguay una integración de hecho, que elimine los escollos burocráticos y busque integración completa del continente.

—Si bien estaba impedido a hacer campaña y preso desde abril de este año, el ex candidato Lula da Silva no paraba de crecer en las encuestas. Usted ha denunciado en varias oportunidades la falta de cobertura de las candidaturas del PT por parte de los principales medios de Brasil. ¿Cómo explica entonces que Lula siga siendo tan popular en su país?

—Lula todavía está vivo en el corazón y en las mentes de los brasileños. Y no será la falta de cobertura periodística que va a cambiar este escenario. Estamos seguros de que será liberado de esta prisión injusta.

EL IMPREDECIBLE PANORAMA ELECTORAL DE BRASIL

Tal vez las próximas elecciones sean las más impredecibles de Brasil. Las más particulares, eso seguro. El líder de las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, ya no podrá ser candidato y está preso desde abril de este año por una causa de corrupción y lavado de dinero. El hecho puntual por el que está cumpliendo una pena de 12 años es la supuesta recepción de un departamento como soborno para favorecer a una constructora y garantizarle contratos con la estatal Petrobras.

Analistas y juristas de diferentes lugares del mundo han considerado esta pena excesiva por un delito “relativamente menor”, un delito que, los defensores de Lula dicen, nunca fue cometido. El departamento no estaba a nombre ni del ex presidente ni de su difunta esposa.

El Tribunal Electoral de Brasil decidió en una sesión extraordinaria que el hasta entonces inscripto como candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, no podía ser candidato a la Presidencia, decisión que fue apelada sin éxito en diferentes instancias electorales y judiciales. El principal argumento en su contra fue la “Ley de Ficha Limpia”, una ley impulsada por el propio Lula, por la cual ninguna persona condenada por corrupción en dos instancias puede ser candidata a un cargo público. Pero el fallo fue apelado y es ahí donde tanto sus defensores como organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU vieron un hueco legal que le hubiera permitido a Lula ejercer su derecho de elegir y ser elegido. Un hueco legal que no fue visto de la misma manera por la justicia electoral de Brasil.

Para complicar más el panorama, Brasil está bajo un gobierno que para muchos fue producto de un golpe de estado parlamentario tras el impeachment a Dilma Rousseff en 2016, un gobierno cuya legitimidad está en una marcada crisis, ya que sólo cuenta con una aprobación de entre el 3 y el 4% de la población. El líder en varias encuestas en un escenario sin Lula sería Jair Bolsonaro, un candidato de ultraderecha que prometió mano dura en un país asediado por la violencia. Aún con su discurso homofóbico y racista logró alcanzar hasta un 24% de intención de votos, sobre todo luego de sufrir un atentado en un acto de campaña.

Siendo esta la realidad, y ante la cercanía de las elecciones, Brasil aún se debate entre un candidato ultraderechista que fue gravemente herido y con escaso apoyo popular (a pesar de liderar muchas encuestas su nivel de rechazo es el más alto) y un candidato que no fue. Lula con casi el 40% era el único candidato claro a la Presidencia. Pero hasta el último día no estará claro que pueda transferir su intención de votos a Fernando Haddad. El desafío para su candidato ahora es pasar de ser el elegido de Lula para convertirse en el elegido del pueblo de Brasil.

Por: Agustina Bordigoni