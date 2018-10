Villa de la Quebrada festejó en el clásico

El Torneo Clausura en Primera División de la Liga Sanluiseña de Fútbol, denominado “Sebastián Camargo”, sigue apasionante. Se jugaron seis de los siete partidos de la sexta fecha –que concluirá hoy- y hubo novedades en la zona alta de las posiciones.

Toda la atención estuvo en Villa de la Quebrada. Allí, el local se adueñó del clásico tras vencer 3-2 a Defensores del Nogolí y se acomodó tercero en las posiciones. Por su parte, Victoria superó a Unidos del Sur y alcanzó en la punta a GEPU, que tuvo jornada libre.

El detalle de la sexta

El “Palermo Molina” de Villa de la Quebrada vibró con el clásico del Departamento Belgrano entre el “Albirrojo” y Defensores de Nogolí. En un partido no apto para cardíacos, la Villa ganó 3-2 y quedó tercero en la tabla, a dos unidades de los punteros. Fabricio Alcaraz, Richard Gallardo y Luis Benítez marcaron para el local, en tanto que Carlos Lucero y Martín Pérez anotaron para el “Celeste”.

Victoria, que había perdido el invicto anual de 18 partidos la semana pasada a manos de Estudiantes, recibió a Unidos del Sur en cancha de Sol de Mayo y sufrió más de la cuenta para vencerlo 1-0. No jugó bien y a poco más de diez minutos del final pudo sacar la mínima diferencia con un penal convertido por Franco Ledesma. El triunfo le permitió ser uno de los líderes del certamen, con un partido más.

Quien volvió al triunfo fue Huracán. En la “Ripiera del Sur” superó 2-0 a El Trapiche y lo complicó aún más en la zona de descenso. Leandro Romero y Gonzalo Miranda marcaron los goles del “Globo”.

La fecha tuvo otro emocionante partido en cancha de EFI Juniors. Allí, el local empató 2-2 con San Antonio de Estancia Grande. Gabriel Arce y Joel Cuello convirtieron para el “Tricolor”; en tanto que Nahuel Alaniz y Lucas Pérez lo hicieron para la visita.

En los otros resultados de la fecha, hubo duelo de dos asiduos protagonistas del fútbol local en el renovado “El Brete”. El local Defensores del Oeste superó 3-2 a Juventud y se metió en el lote de terceros. Además, Defensores del Potrero, que pelea por evitar el descenso, empató 3-3 como local ante Unión San Luis.

La fecha concluirá esta tarde en cancha de Pringles. El entonado Estudiantes hará las veces de local ante CAI San Luis, que jugará a metros de su cancha. El partido iniciará a las 17. Si el “Verde” gana, alcanzará al escolta Villa de la Quebrada.

Así se juega la séptima

El sábado habrá tres partidos: a las 17, Juventud vs. El Trapiche y San Antonio (EG) vs. Defensores de Potrero. A las 19, Defensores de Nogolí vs. Huracán. El domingo a las 17, GEPU vs. Villa de la Quebrada y Unión San Luis vs. Defensores del Oeste. El lunes a las 17 cierran la fecha: EFI vs. Victoria y Unidos del Sur vs. Estudiantes.